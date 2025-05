Artyści VFX wywalczyli umowy z Marvel Studios i Disneyem. Co osiągnęli?

fot. materiały prasowe

Specjaliści od efektów wizualnych, którzy pomagają tworzyć często fantastyczne światy filmów Marvela, Disneya i Avatara, zatwierdzili swoje pierwsze umowy związkowe. Związkowi pracownicy „przytłaczającą większością” głosów zatwierdzili dwie umowy zbiorowe obejmujące pracę przy tych produkcjach. Cael Liakos-Gilbert, specjalista do spraw danych w Marvel VFX, nazwał umowę bardzo potrzebnym zwycięstwem dla całej branży efektów wizualnych.

Czego dotyczą zawarte umowy?

Umowy w dużej mierze oferują minimalne stawki godzinowe dla pracowników, dostęp do planów zdrowotnych i emerytalnych IATSE oraz kary za brak zapewnionych posiłków. Jedna umowa dotyczy pracy przy tytułach Marvel Studios i Walt Disney Pictures, natomiast druga obejmuje zatrudnienie w spółce zależnej Walt Disney Studios, TCF US Productions 27, Inc., która współpracuje z Lightstorm Entertainment Jamesa Camerona przy filmach z serii Avatar. Umowa dotycząca Avatara została zatwierdzona w lutym, natomiast porozumienie Marvel/Disney zatwierdzono w 14.05 w tą środę.