Dbrand sprzedaje obudowy do PS5 i zachęca Sony do złożenia pozwu

Źródło: Dbrand

Nową konsolę Sony zaprojektowano w taki sposób, abyśmy mogli szybko, bezproblemowo i bez narażania się na utratę gwarancji zdjąć zewnętrzne klapy. Świetny pomysł, który ma tylko jedną, drobną wadę. Japończycy nie wypuścili oficjalnych wymiennych obudów, które wykorzystałyby nowy system mocowania.

Nic dziwnego, że szybko znalazła się firma, która postanowiła wykorzystać okazję i wyręczyć Sony w produkcji pożądanych akcesoriów. Jeszcze przed oficjalnym rynkowym debiutem PS5 zespół PlateStation5 zaprezentował autorskie obudowy i wystawił je do sprzedaży na swojej stronie internetowej. Niestety, Sony nie spodobała się ta oddolna inicjatywa. Japończycy zarzucili firmie, że narusza jej prawa i zmusili zarówno do wycofania się ze sprzedaży obudów, jak i zmiany nazwy witryny na CustomizeMyPlates. Biznesmeni musieli zadowolić się dystrybucją winylowych naklejek do personalizacji PS5.

Kilka miesięcy po stłamszeniu tego pomysłu do gry wkracza Dbrand. Firma wyspecjalizowana w produkcji obudów smartfonowych postanowiła rzucić wyzwanie Sony i wyprodukować własne pokrywy dla PS5. Dzięki Darkplates będziemy mogli zamienić białą konsolę w subtelniejszą, czarną wersję. Na wewnętrznej części obudowy znalazły się nawet mikrotłoczenia jak żywo przypominające wzór z oryginalnej nakładki od Sony, z lekkim twistem – symbole przycisków wystylizowano dodatkowymi zdobieniami.

Dbrand PS5

Firma sprzedaje pokrywy w krótkich seriach i pierwsze partie wyprzedały się na pniu. Ci, którzy dopiero teraz zechcą zainwestować w Darkplates, otrzymają swoje zamówienie dopiero w maju. O ile Sony nie postanowi pójść na wojnę z Dbrand. Ale ta firma wydaje się w pełni gotowa, aby stanąć w szranki z japońską korporacją. Na swojej stronie informuje, że działa w pełni legalnie, a w jednym nagłówku znajdziemy nawet taką zaczepkę:

No dalej, pozwijcie nas.

Nie można wykluczyć, że i ta inicjatywa spotka się z ostrą odpowiedzią ze strony Sony. Dbrand prawdopodobnie nie planuje wycofać się ze sprzedaży obudów i będzie walczyć z korporacją do samego końca.