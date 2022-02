Sony ujawniło wygląd PlayStation VR2

Źródło: PlayStation

Przedstawiciele Sony ujawnili, jak będzie wyglądać nowy sprzęt do obsługi rzeczywistości wirtualnej w ekosystemie PlayStation. PS VR 2 swoją kolorystyką nawiązuje do podstawowego modelu PS5, a kształt gogli oraz kontrolerów to wariacja na temat sferycznej formy. Według korporacji taki kształt ma reprezentować 360-stopniuowe pole widzenia, czyli możliwość swobodnego przemieszczania się po wirtualnej rzeczywistości.

Jak zauważył Hideaki Nishino, Senior Vice President Platform Experience w firmie Sony, projektanci odpowiedzialni za stworzenie tego gadżetu zadbali zarówno o to, aby dobrze prezentował się w naszym salonie, jak i pomógł pogłębić immersyjność doświadczeń m.in. za sprawą przemyślanego, ergonowmicznego wzornictwa. PS VR2 ma sprawić, że gracz zapomni o tym, że ma na głowie gogle i trzyma w rękach kontrolery. Ten sprzęt ma w pełni przenieść nas do cyfrowego świata. Pomoże w tym m.in. regulowany uchwyt montażowy okularów, który pozwoli maksymalnie przybliżyć wyświetlacze do twarzy użytkownika, pokrętło do precyzyjnego dopasowania rozstawu oczu czy przeprojektowany system chłodzenia.

Kiedy zaczynałem pracę nad wyglądem zestawu PlayStation VR2, jednym z elementów, na którym chciałem skupić się w pierwszej kolejności, było stworzenie w goglach wywietrznika podobnego do wywietrzników w konsoli PS5, przez który będzie uwalniać się powietrze. Nasi inżynierowie zauważyli, że ten pomysł pozwoli wentylować urządzenie i zapobiegnie parowaniu soczewek podczas immersyjnej rozgrywki w grach VR. Pracowałem nad wieloma projektami koncepcyjnymi, aby osiągnąć ten cel. W finalnej wersji możecie zobaczyć niewielką przestrzeń pomiędzy górną a przednią obudową, w której znajduje się zintegrowany wentylator – powiedział Yujin Morisawa, Senior Art Director, SIE.

Przedstawiciele Sony twierdzą, że nowa generacja PS VR pozwoli wynieść wirtualną rzeczywistość na wyżyny doskonałości. Sprzęt ma umożliwić granie w 4K HDR, poprawić jakość przechwytywania ruchów gracza dzięki zewnętrznym kamerom czy zaoferować system wsparcia haptycznego zaimplementowany wewnątrz gogli. Względem pierwszej generacji zauważalnie zmienią się także kontrolery, które mają zadbać o wysoką immersyjność doświadczeń. Uproszczono także system zasilania oraz przesyłania danych, dzięki czemu PS VR2 podłączymy do PlayStation 5 za pośrednictwem jednego kabla.

Firma poinformowała, że pierwsze egzemplarze deweloperskie PS VR2 trafiły już do twórców gier. Niestety, na razie nie wiadomo, kiedy sprzęt pojawi się w powszechnej dystrybucji oraz ile przyjdzie nam za niego zapłacić.

