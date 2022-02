Sony sprzedało przeszło 17 milionów PS5, ale prognozy na przyszłość nie są obiecujące

fot. Sony

Z raportu opublikowanego przez Sony wynika, że w trzecim kwartale finansowym 2021 roku, który zamknięto 31 grudnia, firmie udało się dostarczyć 3,9 miliona konsol PS5. Wynik ten jest tylko nieznacznie wyższy niż w drugim kwartale, kiedy zaraportowano sprzedaż na poziomie 3,3 miliona egzemplarzy. Tym samym do końca roku kalendarzowego firma dostarczyła łącznie 17,3 miliona PS5.

Warto zauważyć, że w analogicznym okresie od premiery PS4 Sony udało się sprzedać blisko o 3 miliony więcej konsol. Ponadto w ostatnim kwartale rozeszło się o 0,6 miliona PS5 mniej niż w ostatnich miesiącach 2020 roku, kiedy nowa konsola trafiła do dystrybucji. Dane udostępnione przez Sony to najlepszy – choć nie jedyny – dowód na to, że kryzys z dostępnością podstawowych podzespołów elektronicznych wciąż odbija się na podaży elektroniki użytkowej. W związku z trudną sytuacją rynkową japońska korporacja musiała zrewidować prognozy dotyczące zamknięcia roku fiskalnego. Pierwotnie zakładano, że do marca 2022 roku uda się sprzedać 14,8 miliona PS5. Według nowych prognoz docelowy pułap sprzedaży obniżono do 11,5 miliona.

Sony zanotowało także nieznaczny wzrost subskrybentów usługi PlayStation Plus. Na koniec 2021 roku abonament opłacało 48 milionów graczy, o 0,6 miliona więcej niż przed rokiem. W długofalowej perspektywie zauważalnie spadła za to sprzedaż oprogramowania. W ostatnim kwartale sprzedano 92,7 miliona gier na PS4 oraz PS5, zaś w analogicznym okresie 2020 roku wypracowano wynik na poziomie 104,2 miliona.

Największy spadek w tej kategorii przypadł na gry od studiów Sony. W trzecim kwartale 2020 roku sprzedaż tych tytułów dobiła do 19 milionów egzemplarzy. W ostatnich miesiącach 2021 roku udało się sprzedaż jedynie 11,3 miliona nowych gier od studiów japońskiej korporacji.