Sony we współpracy z Canal+ chce upowszechnić transmisje sportowe 4K HDR

Źródło: Sony

Branża filmowa na dobre przestawiła się na rozdzielczość 4K, coraz więcej filmów wykorzystuje także potencjał technologii HDR. W dobie powszechności serwisów VoD topowe produkcje realizowane są właśnie w UDH, a wiele klasyków kina skaluje się, aby przystosować je do odtwarzania na nowoczesnych telewizorach. Ta rewolucja powoli przenika także do świata sportu.

Przedstawiciele Sony postanowili zaangażować się w proces unowocześnienia transmisji na żywo. Korporacja we współpracy ze specjalistami z Euro Media Group chce, aby Canal+ upowszechnił relacje sportowe 4K HDR. Za sprawą tej kooperacji fani sportu będą mogli cieszyć się obrazem najwyższej jakości m.in. podczas oglądaniu meczów ulubionych drużyn. W realizacji tego przedsięwzięcia pomoże wykorzystanie systemu transmisyjnego Sony SR Live, w skład którego wchodzą kamery HDC-3500 oraz monitory referencyjne BVM-HX310.

Ścisła współpraca Sony i Euro Media Group pozwoli zespołowi Canal+ korzystać z potencjału technologii HDR podczas realizacji dowolnych wydarzeń sportowych. Jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych relacjonowanych na żywo w 4K HDR będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2021 r.

Sony ściśle współpracuje ze swoimi partnerami, by dzięki ich opiniom dostarczać rozwiązania dostosowane do nowych potrzeb. Koncentrujemy się na uwalnianiu niewiarygodnej siły drzemiącej w obrazach. Naszym pragnieniem jest, by obrazy wyświetlane na ekranach odzwierciedlały to, co widzimy na własne oczy. Współpracując z Canal+ i EMG, znaleźliśmy unikatowe rozwiązanie i wdrożyliśmy pełny system organizacji pracy z obrazami HDR, który już przynosi świetne rezultaty – powiedział Hiroshi Kajita, dyrektor działu Media Solutions w Sony Professional Solutions Europe.