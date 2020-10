Sony wprowadza aplikację Apple TV do swoich telewizorów

Źródło: Sony

Apple powoli otwiera się ze swoim serwisem filmowym Apple TV na szerokie grono odbiorców i nie ogranicza się do jego dystrybucji wyłącznie w ramach ekosystemu iOS. Amerykańska korporacja we współpracy z Sony wdrożyła aplikację Apple TV na pierwsze telewizory od Japończyków. Jako pierwsi skorzystają z niej posiadacze odbiorników Sony XH90, ale firma zapowiedziała, że jeszcze w tym roku serwis pojawi się na wybranych telewizorach z 2018 roku oraz w większości odbiorników, które zadebiutowały w latach 2019-2020.

Dzięki tej współpracy posiadacze telewizorów Sony będą mogli wykorzystać aplikację Apple TV do kupowania i wypożyczania filmów przystosowanych do uruchamiania w rozdzielczości 4K i przy wykorzystaniu technologii HDR oraz Dolby Atmos. Oprócz tego zyskają dostęp do platformy subskrypcyjnej Apple TV+, w ramach której obejrzą takie produkcje jak The Morning Show, See czy Misja Greyhound.

Wybrane modele telewizorów Sony pozwolą także korzystać z technologii AirPlay do przesyłania treści z iPhone’ów, iPadów i komputerów Mac oraz z HomeKit, platformy do zarządzania i sterowania systemem inteligentnego domu przy wykorzystaniu m.in. inteligentnej asystentki głosowej Siri.

To kolejna firma z tego segmentu branży technologicznej, która zacieśniła współpracę z Apple. Aplikację Apple TV odpalimy również na wybranych modelach telewizorów Samsung czy LG.