Apple iPhone 12 - feeria barw i brak ładowarki w zestawie

Źródło: Apple

Firma Apple zaprezentowała telefony, które mają wyznaczyć przyszłość branży mobilnej. Korporacja z właściwym dla siebie patosem oznajmiła, że we wszystkich iPhone’ach 12 znajdziemy moduł 5G, pozwalający w pełni wykorzystać potencjał infrastruktury komunikacyjnej nowej generacji. Ale to nie jedyna nowość, która może przykuć uwagę miłośników sprzętów z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Wszystkie nowe iPhone’y wyposażono w układ A14 Bionic wykonany w 5-nanometrowej technologii, który według inżynierów Apple dysponuje najszybszym procesorem oraz układem graficznym w branży mobilnej o wydajności do 50% wyższej niż konkurencyjne rozwiązania. Dzięki temu smartfony mają idealnie sprawdzić się w rękach graczy. W informacji prasowej można znaleźć nawet tak odważne stwierdzenie, iż A14 Bionic zapewni konsolową jakość grania. Potwierdzeniem tych słów był pokaz mobilnej odsłony League of Legends: Wild Rift. Usprawniono także moduł Neural Engine, który w 16-rdzeniowej wersji z A14 Bionic ma być o 80% wydajniejszy niż technologie z zakresu uczenia maszynowego wykorzystywane w telefonach Apple poprzedniej generacji.

iPhone'y 12 to także nowe podejście do ekologii - kupując smartfony Apple z 2020 roku w pudełku nie znajdziemy ani ładowarki, ani słuchawek. Firma wyszła z założenia, że wielu użytkowników wciąż dysponuje sprawnymi akcesoriami tego typu z poprzedniej generacji i dorzucanie ich byłoby tylko niepotrzebnym produkowaniem elektrośmieci. W pudełkach znajdziemy jedynie przewód USB-C/Lightning.

Cztery telefony dla spełnienia naszych potrzeb

Największym wyróżnikiem poszczególnych modeli jest ich rozmiar. Najmniejszy i najtańszy iPhone mini wyposażono w 5,4-calowy panel Super Retina XDR, z kolei iPhone 12 może pochwalić się 6,1-calowym wyświetlaczem. Oba urządzenia mają w ten sam podwójny układ optyczny składający się z obiektywu ultraszerokokątnego oraz szerokątnego o przysłonie f/1.6, dzięki której do matrycy dostanie się nawet o 27% więcej światła niż w iPhone’ach poprzedniej generacji. Pozwoli to wykonywać lepsze zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto fotografowanie o zmroku ułatwi Tryb nocny wspierany algorytmami sztucznej inteligencji dbającymi o to, aby zdjęcia nocne pozbawione były ziarna i zachwycały kontrastem, balansem bieli oraz nasyceniem barw. Miłośników filmów usatysfakcjonuje za to możliwość nagrywania z wykorzystaniem technologii Dolby Vision dla zwiększenia głębi barw rejestrowanego obrazu.

iPhone 12 oraz iPhone 12 mini

Wraz z debiutem tej generacji wprowadzono do iPhone’ów także technologię MagSafe, która pozwoli montować do plecków urządzeń najróżniejsze magnetyczne akcesoria takie jak portfel na karty kredytowe czy magnetyczna bezprzewodowa ładowarka. Oba smartfony dostępne są w szerokiej palecie kolorystycznej – obok modelu czarnego i białego kupimy modele niebieski, zielony oraz czerwony, ten ostatni dystrybuowany w ramach programu (PRODUCT)RED, co oznacza, że część wpływów ze sprzedaży tych telefonów zostanie przeznaczona na Globalny Fundusz na rzecz walki z COVID‑19. iPhone 12 mini będzie sprzedawany w cenie od 3599 zł, z kolei iPhone 12 od 4199 zł.

Więcej znaczy lepiej – iPhone 12 Pro

Topowe modele z linii Pro przeznaczone są dla tych użytkowników, którzy poszukują wielkoekranowych smartfonów stworzonych do fotografii mobilnej. iPhone 12 Pro wyposażono w 6,1-calowy wyświetlacz, a model 12 Pro Max w 6,7-calowy. Choć napędza je dokładnie ten sam procesor co tańsze modele, już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że mamy tu do czynienia ze sprzętem z najwyższej półki cenowej.

W iPhonie 12 oraz 12 mini ramkę okalającą obudowę wykonano z lotniczego aluminium, zaś w 12 Pro oraz 12 Pro Max sięgnięto po chirurgiczną stal nierdzewną w czterech kolorach: pacyficznym, złotym, srebrnym oraz grafitowym. Ale najbardziej charakterystycznym elementem linii Pro jest główny układ optyczny, który wzbogacono o kilka dodatkowych funkcji w porównaniu z tym zainstalowanym w podstawowych modelach iPhone’a 12.

iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max

Obok obiektywu szerokokątnego i ultraszerokokątnego pojawił się teleobiektyw oraz LIDAR – system pomiaru głębi obiektów wykorzystujący światło laserowe. Posiadacze iPhone’ów 12 Pro wykorzystają go na kilka sposobów. Przyda się przede wszystkim w aplikacjach AR, dzięki niemu oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej będzie w stanie błyskawicznie zeskanować nasze otoczenie i nałożyć na nie wirtualne obiekty. Sprawdzi się również podczas ostrzenia zdjęć, zwłaszcza w Trybie nocnym.

iPhone’a 12 Pro w wersji 128 GB wyceniono na 5199 zł, a iPhone’a 12 Pro Max 128 GB na 5699 zł. Producent rozłożył premiery nowych telefonów na dwie tury. 16 października o godzinie 14:00 ruszy przedsprzedaż iPhone’a 12 oraz iPhone’a 12 Pro, a 6 listopada zadebiutuje iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max.