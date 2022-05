Sony Xperia 1 IV to pierwszy smartfon z zoomem optycznym

fot. Sony

Oznacza to, że jeśli chodzi o wykonywanie realistycznych portretów, zdjęć z daleka i prawdziwego efektu bokeh, Sony Xperia 1 IV powinna nie mieć sobie równych pod względem czysto sprzętowym. Dzięki eleganckiemu wzornictwu oraz wydajnym podzespołom, nowa Xperia 1 IV jest atrakcyjnym smartfonem we wszystkim z wyjątkiem kwoty jaką trzeba będzie za nią wyłożyć. Na razie wprawdzie nie znamy polskiej ceny, ale w Stanach Zjednoczonych ma kosztować aż 1600$, co oznacza, że cena raczej nie zejdzie poniżej 7000 złotych. Sprzedaż smartfonu Sony Xperia 1 IV rozpocznie się w połowie czerwca 2022.

„Xperia 1 IV to efektowna kontynuatorka naszej serii Xperia — mówi Nobuki Asahina, dyrektor działu Mobile Sales & Marketing. — Ten flagowy model jest owocem filozofii Sony, zgodnie z którą kreatywność nie zna granic. Produkty Xperia stymulują użytkowników do tworzenia, a Xperia 1 IV poradzi sobie ze wszystkimi aspektami tworzenia treści. Poza tym jest szybka! Każdy element opracowano tak, by do maksimum zwiększyć szybkość pracy. Jesteśmy głęboko przekonani, że to nowe urządzenie zachwyci naszych klientów szybkością aparatu, szybkością reakcji podczas grania i wieloma innymi cechami”.

fot. Sony

Choć widzieliśmy już peryskopowe obiektywy w telefonach firm Samsung i Google, a także w telefonach Xiaomi z ogromną liczbą megapikseli, żaden z nich nie dodał jeszcze prawdziwego ruchomego obiektywu zmiennoogniskowego. Spowodowane jest to chęcią zaoszczędzenia miejsca wewnątrz urządzenia, a sztuczki software’owe zapewniają wystarczająco dobre wrażenia i bez zoomu optycznego. Sony jednak próbuje zwabić entuzjastów fotografii mobilnej prawdziwym sprzętem fotograficznym.

Z tyłu znajdują się trzy aparaty 12 MP: ultraszerokokątny obiektyw 16 mm, szerokokątny obiektyw 24 mm oraz prawdziwy teleobiektyw z zoomem optycznym 85-125 mm. Z przodu znajduje się matryca Exmor RS o rozdzielczości 12 MP. Sony twierdzi, że robi on zdjęcia w 4K HDR i ma większy czujnik dla lepszych nocnych selfie.

Pozostałe parametry techniczne smartfonu Xperia 1 IV są standardowe dla telefonów z systemem Android z najwyższej półki. Jest to telefon z obsługą sieci 5G, wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 1 i 12 GB pamięci RAM. Wbudowana pamięć masowa o pojemności 512 GB z obsługą kart microSD pomieści wszystkie zdjęcia, które na nim zrobisz. Wyświetlacz pokryty szkłem Gorilla Glass Victus jest dość duży (6,5 cala), obsługuje rozdzielczość 4K HDR i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Na koniec warto wspomnieć o obsłudze szybkiego ładowania, dzięki któremu bateria o pojemności 5000 mAh osiągnie poziom 50% w zaledwie 30 minut.