Sony zablokowało sprzedaż wymiennych obudów do PS5

Źródło: PlateStation 5

PlayStation 5 ma być pierwszą stacjonarną konsolą Sony wyposażoną w wymienną obudowę. Dzięki temu każdy będzie mógł szybko i relatywnie tanio zmienić jej wygląd bez konieczności oklejania sprzętu bądź kupowania zestawu limitowanego. Pewna brytyjska firma postanowiła skorzystać z okazji i jeszcze przed oficjalnym debiutem dziewiątej generacji wystawiła do sprzedaży autorskie, nielicencjonowane panele do PS5. Ruch ten nie przypadł do gustu japońskiej korporacji.

Po kilku dniach funkcjonowania strona PlateStation5.com zmieniła adres na CustomizeMyPlates.com. Poprzednia nazwa zdaniem Sony godziła w ich własność intelektualną. Na porzuceniu nazwy nie skończył się ten spór, gdyż korporacja wymusiła na Brytyjczykach zawieszenie sprzedaży wymiennych obudów.

Zanim rozpoczęliśmy działalność, przeprowadziliśmy rekonesans i doszliśmy do wniosku, że skoro patenty Sony na wymienną obudowę dopiero są rozpatrywane, nie będziemy mieli z nimi problemu. Ale już po pierwszym dniu od odpalenia strony prawnicy Sony poprosili nas o zmianę naszej nazwy (PlateStation5) z powodu naruszenia znaku towarowego. Myśleliśmy, że ta zmiana będzie wystarczająca, aby zadowolić wszystkie strony - poinformowali przedstawiciele CustomizeMyPlates.com dziennikarzy serwisu VGC.

Przedstawiciele Sony byli odmiennego zdania i zaprezentowali własną opinię prawną, zgodnie z którą ich własność intelektualną można rozciągnąć na te wymienne panele. Wychodząc z tego założenia korporacja ostrzegła dystrybutorów, że kontynuowanie sprzedaży na jakimkolwiek rynku poskutkuje wytoczeniem pozwu. Brytyjska firma nie chciała sądzić się z takim gigantem i podjęła decyzję o anulowaniu wszystkich dotychczasowych zamówień i wycofaniu paneli ze swojej oferty. Nie zawiesiła jednak działalności. Dziś na CustomizeMyPlates.com możemy kupić naklejki na nową konsolę oraz pady DualSense.

Niestety, na razie Sony nie zaprezentowało oficjalnych wymiennych obudów do PS5. Jeśli zatem komuś marzy się czarna konsola dziewiątej generacji od Sony, musi uzbroić się w odrobinę cierpliwości, albo zadowolić pośrednim rozwiązaniem pod postacią winylowych naklejek.