Adam Driver w nowym dramacie Apple'a. U jego boku zagra znana aktorka

The Dealer to nadchodzący serial dramatyczny, osadzony w olśniewającym świecie sztuki, którego głównymi bohaterami zostaną aspirująca właścicielka galerii (Jessica Chastain) oraz niezwykle utalentowany, choć budzący niepokój artysta (Adam Driver). Między tą dwójką zawiąże się skomplikowana relacja. Produkcja powstaje przez studio Media Res dla platformy streamingowej Apple TV+.

The Dealer - co wiadomo o nadchodzącym projekcie?

Reżyserem serialu jest Sam Gold, a sama produkcja powstaje na bazie scenariusza napisanego przez Lucasa Hnatha. Oboje zajmują się także produkcją wykonawczą wraz z Sarah Lunnie. To trio współpracowało wcześniej przy A Doll's House, Part 2. Oprócz nich, producentami są również Michael Ellenberg i Lindsey Springer z Media Res, Jessica Chastain i Kelly Carmichael pod szyldem Freckle Film, Adam Driver oraz Alan Poul.

Adam Driver - filmografia

Aktor zyskał rozpoznawalność po występie jako Kylo Ren w trylogii sequeli Gwiezdnych Wojen. Z kolei za swój występ jako Charlie w Historii małżeńskiej zdobył nominację Oscara. The Dealer to druga kluczowa rola Drivera w serialu telewizyjnym - wcześniej grał w Dziewczynach od HBO, gdzie wcielał się w swojego imiennika. Ostatnio zagrał w Megalopolis Coppoli, a wkrótce zobaczymy go w Father, Mother, Sister, Brother.

