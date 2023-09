Sound of Freedom ma dystrybutora. Znamy polską datę premiery!

foto. materiały prasowe

Reklama

Sound of Freedom to jeden z największych hitów box office roku i zarazem największa niespodzianka. Chociaż konkurował w kinach z Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 czy Indiana Jones i artefakt przeznaczenia osiągał lepsze wyniki w Ameryce Północnej niż te dwa tytuły. Jest on oparty na prawdziwej historii agenta rządowego Tima Ballarda i jego walki z międzynarodowym handlem dziećmi. Został on sfinansowany poprzez kampanię crowfundingową i jedna z osób, które głośno film wspierały została aresztowana za... porwanie dziecka.

Przypomnijmy, że film nakręcono w 2018 roku. Po zakupienia 20th Century Fox przez Disneya przeleżał on na półce, aż Angel Studios przejęło prawa do dystrybucji. Długo nie było wiadomo czy widzowie w Polsce będą mogli obejrzeć ten film gdyż żaden z dużych dystrybutorów na naszym rynku nie miał go w swoim kalendarzu. Okazuje się, że prawa do niego kupił Rafael Film i będzie wyświetlać Sound of Freedom w kinach w całym kraju już 15 września.

Sound of Freedom - zwiastun

Sound of Freedom - o czym film

Film opowiada prawdziwa historię Tima Ballarda, byłego agenta rządowego USA, który rezygnuje z pracy, aby poświęcić życie ratowaniu dzieci przed losem gorszym niż śmierć. Ryzykuje życiem i wyrusza w głąb kolumbijskiej dżungli, gdzie trafia do wnętrza najmroczniejszego biznesu na świecie. W obsadzie zobaczymy między innymi Jima Caviezela, Billa Campa, Marę Sorvino i Kurta Fullera.