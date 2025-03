South of Midnight zostało "ozłocone". Soundtrack z gry trafił do sieci

fot. Xbox Game Studios

Studio Compulsion Games ujawniło, że ich nadchodząca gra, South of Midnight, osiągnęła tak zwany status "gold". W branży gier terminem tym określa się zakończenie prac i przejście do ostatniego etapu, jakim są przygotowania do premiery.

Poinformowano również, że soundtrack z South of Midnight już teraz dostępny jest w sieci, a zainteresowani mogą przesłuchać go w serwisach Spotify, Apple Music, Bandcamp i Amazon Music. Warto przypomnieć, że w przypadku tej produkcji muzyka ma szczególne znaczenie, bo służy nie tylko budowaniu atmosfery, ale też odgrywa istotną rolę w opowiadaniu historii. Ścieżka dźwiękowa, podobnie jak sama gra, czerpie przy tym inspiracje z klimatów charakterystycznych dla południa Stanów Zjednoczonych.

South of Midnight - premiera już 8 kwietnia na PC (Steam, Windows Store) oraz na konsoli Xbox Series X|S. Gra od dnia debiutu będzie dostępna bez dodatkowych opłat w katalogu usługi Xbox Game Pass.