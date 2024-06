South of Midnight zapowiada się świetnie! Zobaczcie klimatyczny gameplay

fot. materiały prasowe

South of Midnight to gra, której pierwszy zwiastun mieliśmy okazję zobaczyć na prezentacji Xboksa zorganizowanej w 2023 roku. Niemal dokładnie rok później, podczas Xbox Games Showcase 2024, pokazano kolejny materiał, tym razem jednak zdecydowanie obszerniejszy i zawierający fragmenty rozgrywki. Wynika z niego, że fani nietuzinkowych, przygodowych gier akcji z interesującą atmosferą i zapadającą w pamięć warstwą audiowizualną będą mieli na co czekać!

W materiale widzimy główną bohaterkę, Hazel i jej zwierzęcego towarzysza o imieniu Catfish. Na drodze tego nietypowego duetu staje wielki drapieżnik - ogromny aligator, Two-Toed Tom, który, jak się okazuje, ma pewną słabość...

South of Midnight - zwiastun z Xbox Games Showcase 2024

South of Midnight - premiera w 2025 roku na PC, konsoli Xbox Series X|S i w abonamencie Xbox Game Pass.