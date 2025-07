Ironheart z ulepszonym strojem w MCU? Technologia i...

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Przyszłość Riri Williams w Kinowym Uniwersum Marvela stoi pod znakiem zapytania po tym, jak serial Ironheart wprowadził do szerszego uniwersum samego diabła Mefistofelesa. Pakt zawarty z protagonistką może oznaczać wiele różnych i potencjalnie niepokojących oraz groźnych rzeczy dla innych postaci. Nie wiemy w końcu, jak daleko sięga jego wpływ i do czego jest w stanie zmusić osobę, która zawiązała z nim umowę. Możemy się za to domyślać, że Riri czeka ulepszenie stroju, które dało się zobaczyć już w jednej ze scen z finałowego odcinka.

Na przestrzeni Ironheart to The Hood współpracował z Mefisto, który dał mu dostęp do magicznych umiejętności przez korzystanie z peleryny, która je dawała. W poniższym ujęciu z finałowego odcinka widzimy jednak, że to Riri Williams narzuciła pelerynę na swój własny strój. Może to oznaczać, że w przyszłości zobaczymy młodą superbohaterkę korzystającą nie tylko z technologii, ale i magii. Szczególnie zważywszy na to, że próbowała przeanalizować rozmaite magiczne równania, które miałyby być może jej pomóc w przyszłości w korzystaniu z tego.

Na razie przyszłość Ironheart w MCU nie jest znana. Trudno powiedzieć, jak potoczą się losy tej postaci, która stoi na moralnym rozdrożu. Wątpliwe jednak, że Marvel Studios odsunie w bok kogoś tak potężnego jak Mefisto, dlatego pozostaje nam czekać na rozwój wydarzeń i tej protagonistki.

