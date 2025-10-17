Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

South Park powraca na polskie ekrany. Premiera 28. sezonu w Comedy Central Polska

Comedy Central Polska ogłosiło, że najnowszy, 28. sezon South Parku ma premierę 17 października na antenie stacji. Oprócz tego ponownie można obejrzeć 27. sezon, ale z polskim dubbingiem, co jest nie lada gratką dla fanów animacji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  miasteczko south park 
South Park fot. materiały prasowe
Reklama

Po krótkiej przerwie na ekrany powraca South Park! 17 października o 23:30 na antenie Comedy Central zadebiutuje premierowy odcinek nowego sezonu – zaledwie dwa dni po światowej premierze. Emisja odbędzie się w wersji z polskimi napisami. To jednak nie koniec atrakcji, które przygotowała stacja.

South Park w Comedy Central

Dwa sezony kultowego serialu będą emitowane naprzemiennie. Nowy, 28. sezon - podobnie jak poprzedni - doczeka się nowych odcinków co dwa tygodnie w piątki (amerykańska premiera odbywa się w tym samym rytmie). 17 października o 23:30 widzowie zobaczą premierę 28. sezonu, a tydzień później - odcinek 27. sezonu South Parku z polskim dubbingiem. Comedy Central Polska wprowadza poprzednią serię z polską ścieżką dźwiękową, co jest nie lada gratką dla fanów kultowej animacji!

W 27. sezonie Trey Parker i Matt Stone poruszają tematy drugiej kadencji Donalda Trumpa, współczesnego fanatyzmu religijnego oraz absurdów świata korporacji. W kolejnych odcinkach widzowie zobaczą, jak mieszkańcy South Parku mierzą się z wojną z Kanadą, kryzysem klimatycznym, chaosem w mediach społecznościowych i wizjami życia po apokalipsie. Fabuła 28. sezonu była do tej pory trzymana w tajemnicy, więc premierowy odcinek odsłoni karty!

Co piątek o 23:30 widzowie będą mogli śledzić naprzemiennie 27. sezon z polskim dubbingiem oraz 28. sezon w wersji oryginalnej z polskimi napisami. Premiera 28. sezonu odbędzie się 17 października, a oba sezony zagwarantują fanom serii solidną dawkę nowych przygód mieszkańców South Parku.

Źródło: materiały prasowe

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  miasteczko south park 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

1997
Miasteczko South Park
  Oglądaj TERAZ Miasteczko South Park Komedia

Najnowsze

1 The Boys
-

Znakomite seriale o superbohaterach. Są tak dobre, że przekonają do siebie nawet hejterów

2 Infernal Hulk
-

Bruce Banner pokonany. Narodził się nowy piekielny Hulk

3 Splinter Cell: Deathwatch
-
Spoilery

Sam Fisher czy Miłosz Bolesław? Polski akcent w Splinter Cell: Deathwatch

4 Stranger Things - 5. sezon
-

Bracia Duffer o zakończeniu Stranger Things. Wskazali filmy, które warto obejrzeć przed finałem

5 The Centre aka Dinosaur Island
-

Dinozaury kontra Liga Sprawiedliwości. Ta teoria przewiduje finał DCU (wbrew pozorom prawdopodobny)

6 Anno 117: Pax Romana
-

Anno 117: Pax Romana bez tajemnic. Ubisoft opublikował trwający ponad 10 minut zwiastun

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e02

Chirurdzy

s24e04

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e02

9-1-1

s21e15

Starożytni kosmici

s16e10

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e201

Moda na sukces

s27e04

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e04

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen

ur. 1974, kończy 51 lat

Max Irons
Max Irons

ur. 1985, kończy 40 lat

Eminem
Eminem

ur. 1972, kończy 53 lat

Michael McKean
Michael McKean

ur. 1947, kończy 78 lat

Mark Gatiss
Mark Gatiss

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV