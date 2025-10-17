fot. materiały prasowe

Reklama

Po krótkiej przerwie na ekrany powraca South Park! 17 października o 23:30 na antenie Comedy Central zadebiutuje premierowy odcinek nowego sezonu – zaledwie dwa dni po światowej premierze. Emisja odbędzie się w wersji z polskimi napisami. To jednak nie koniec atrakcji, które przygotowała stacja.

South Park w Comedy Central

Dwa sezony kultowego serialu będą emitowane naprzemiennie. Nowy, 28. sezon - podobnie jak poprzedni - doczeka się nowych odcinków co dwa tygodnie w piątki (amerykańska premiera odbywa się w tym samym rytmie). 17 października o 23:30 widzowie zobaczą premierę 28. sezonu, a tydzień później - odcinek 27. sezonu South Parku z polskim dubbingiem. Comedy Central Polska wprowadza poprzednią serię z polską ścieżką dźwiękową, co jest nie lada gratką dla fanów kultowej animacji!

W 27. sezonie Trey Parker i Matt Stone poruszają tematy drugiej kadencji Donalda Trumpa, współczesnego fanatyzmu religijnego oraz absurdów świata korporacji. W kolejnych odcinkach widzowie zobaczą, jak mieszkańcy South Parku mierzą się z wojną z Kanadą, kryzysem klimatycznym, chaosem w mediach społecznościowych i wizjami życia po apokalipsie. Fabuła 28. sezonu była do tej pory trzymana w tajemnicy, więc premierowy odcinek odsłoni karty!

Co piątek o 23:30 widzowie będą mogli śledzić naprzemiennie 27. sezon z polskim dubbingiem oraz 28. sezon w wersji oryginalnej z polskimi napisami. Premiera 28. sezonu odbędzie się 17 października, a oba sezony zagwarantują fanom serii solidną dawkę nowych przygód mieszkańców South Parku.