South Park powraca na polskie ekrany. Premiera 28. sezonu w Comedy Central Polska
Comedy Central Polska ogłosiło, że najnowszy, 28. sezon South Parku ma premierę 17 października na antenie stacji. Oprócz tego ponownie można obejrzeć 27. sezon, ale z polskim dubbingiem, co jest nie lada gratką dla fanów animacji.
Po krótkiej przerwie na ekrany powraca South Park! 17 października o 23:30 na antenie Comedy Central zadebiutuje premierowy odcinek nowego sezonu – zaledwie dwa dni po światowej premierze. Emisja odbędzie się w wersji z polskimi napisami. To jednak nie koniec atrakcji, które przygotowała stacja.
South Park w Comedy Central
Dwa sezony kultowego serialu będą emitowane naprzemiennie. Nowy, 28. sezon - podobnie jak poprzedni - doczeka się nowych odcinków co dwa tygodnie w piątki (amerykańska premiera odbywa się w tym samym rytmie). 17 października o 23:30 widzowie zobaczą premierę 28. sezonu, a tydzień później - odcinek 27. sezonu South Parku z polskim dubbingiem. Comedy Central Polska wprowadza poprzednią serię z polską ścieżką dźwiękową, co jest nie lada gratką dla fanów kultowej animacji!
W 27. sezonie Trey Parker i Matt Stone poruszają tematy drugiej kadencji Donalda Trumpa, współczesnego fanatyzmu religijnego oraz absurdów świata korporacji. W kolejnych odcinkach widzowie zobaczą, jak mieszkańcy South Parku mierzą się z wojną z Kanadą, kryzysem klimatycznym, chaosem w mediach społecznościowych i wizjami życia po apokalipsie. Fabuła 28. sezonu była do tej pory trzymana w tajemnicy, więc premierowy odcinek odsłoni karty!
Co piątek o 23:30 widzowie będą mogli śledzić naprzemiennie 27. sezon z polskim dubbingiem oraz 28. sezon w wersji oryginalnej z polskimi napisami. Premiera 28. sezonu odbędzie się 17 października, a oba sezony zagwarantują fanom serii solidną dawkę nowych przygód mieszkańców South Parku.
Źródło: materiały prasowe
