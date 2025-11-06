Znamy datę premiery nowych Gremlinów! 3. część komediowego horroru w kinach na święta

fot. materiały prasowe

Na początku tego roku Warner Bros. pierwszy raz wspomniał o planach na kontynuację kultowej franczyzy Gremlinów, która doczekała się dwóch części w latach 80. i 90. Teraz wiadomo to już oficjalnie - znamy datę premiery i pierwsze nazwiska, które zajmą się produkcją.

Gremliny 3 - data premiery

Data premiery Gremlinów 3 została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku.

Do roli producenta wykonawczego powróci Steven Spielberg, zaś za kamerami stanie Chris Columbus. Nie znamy jeszcze obsady ani szczegółów fabularnych.

Dlaczego Gremliny 3 jeszcze nie powstały? "To niekończące się zadanie pisarskie"

Gremliny rozrabiają - fabuła, gdzie oglądać

W czasie Świąt Bożego Narodzenia złośliwe gremliny terroryzują spokojne miasteczko. Wszystko zaczyna się, gdy Rand Peltzer znajduje w sklepie ze starociami nietypowy prezent dla syna – małe, puchate zwierzątko z wielkimi oczami i uszami. Jest bardzo przyjacielskie, ale do czasu – istnieją bowiem pewne reguły w obchodzeniu się z nim. Gdy przypadkowo jedna z nich zostaje złamana, stworek o imieniu Gizmo zaczyna się rozmnażać...

Film Gremliny rozrabiają miał swoją premierę w 1984 roku. Aktualnie w usługach streamingowych jest dostępny w ramach subskrypcji Amazon Prime Video.