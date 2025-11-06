Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Znamy datę premiery nowych Gremlinów! 3. część komediowego horroru w kinach na święta

Warner Bros. oficjalnie potwierdził datę premiery Gremlinów 3! Sprawdźcie, w którym roku pojawią się tuż przed Świętami.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
Gremliny rozrabiają Gremliny 3
62. Gremliny rozrabiają (1984) fot. materiały prasowe
Reklama

Na początku tego roku Warner Bros. pierwszy raz wspomniał o planach na kontynuację kultowej franczyzy Gremlinów, która doczekała się dwóch części w latach 80. i 90. Teraz wiadomo to już oficjalnie - znamy datę premiery i pierwsze nazwiska, które zajmą się produkcją. 

Gremliny 3 - data premiery

Data premiery Gremlinów 3 została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku

Do roli producenta wykonawczego powróci Steven Spielberg, zaś za kamerami stanie Chris Columbus. Nie znamy jeszcze obsady ani szczegółów fabularnych.

Dlaczego Gremliny 3 jeszcze nie powstały? "To niekończące się zadanie pisarskie"

Gremliny rozrabiają - fabuła, gdzie oglądać 

W czasie Świąt Bożego Narodzenia złośliwe gremliny terroryzują spokojne miasteczko. Wszystko zaczyna się, gdy Rand Peltzer znajduje w sklepie ze starociami nietypowy prezent dla syna – małe, puchate zwierzątko z wielkimi oczami i uszami. Jest bardzo przyjacielskie, ale do czasu – istnieją bowiem pewne reguły w obchodzeniu się z nim. Gdy przypadkowo jedna z nich zostaje złamana, stworek o imieniu Gizmo zaczyna się rozmnażać...

Film Gremliny rozrabiają miał swoją premierę w 1984 roku. Aktualnie w usługach streamingowych jest dostępny w ramach subskrypcji Amazon Prime Video

Źródło: variety

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
Gremliny rozrabiają Gremliny 3
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,3

1984
Gremliny rozrabiają
Oglądaj TERAZ Gremliny rozrabiają Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch
-

Który fandom pomógł Elizabeth Olsen lepiej zrozumieć fanów MCU? Odpowiedź was zaskoczy!

2 Stranger Things: Tales from 85
-

Animowane Stranger Things ze zwiastunem. Kto zdubbinguje główną obsadę?

3 Percy Jackson - sezon 2
-

Nowy zwiastun 2. sezonu Percy'ego Jacksona! Fani marzyli o takim rozmachu

4 Daredevil: Odrodzenie: sezon 2
-

Jak będzie wyglądał Bullseye w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie? Wyciekły zdjęcia kostiumu!

5 Michael
-

Michael - pierwszy zwiastun! Czy to będzie hit godny Króla Popu?

6 Uciekinier
-

Uciekinier - pierwsze opinie. Nowy film lepszy od książki Stephena Kinga?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e06

Chicago Fire

s11e06

Chicago Med

s13e06

Chicago PD

s49e07

Ryzykanci

s50e07

Ryzykanci

s2025e215

Moda na sukces

s42e261

Ridiculousness

s42e262

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rebecca Romijn
Rebecca Romijn

ur. 1972, kończy 53 lat

Ethan Hawke
Ethan Hawke

ur. 1970, kończy 55 lat

Thandiwe Newton
Thandiwe Newton

ur. 1972, kończy 53 lat

Agata Siecińska
Agata Siecińska

ur. 1960, kończy 65 lat

Taryn Manning
Taryn Manning

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV