Space Jam: A New Legacy – The Game darmową grą promującą film. Abonenci XGP zagrają jako pierwsi

fot. Microsoft

Nadchodzący film Kosmiczny mecz: Nowa era doczeka się własnej gry. Nie będzie to jednak wirtualna koszykówka, a... klasyczny, dwuwymiarowy beat'em up w stylu retro, w którym znani z dużego ekranu bohaterowie zmierzą się z wieloma przeciwnikami. Ciekawy jest również fakt, że produkcja ta będzie dostępna zupełnie za darmo, choć w pierwszej kolejności zagrają w nią abonenci usługi Xbox Game Pass Ultimate.

Osoby z aktywną subskrypcją Microsoftu będą mogły rozpocząć zabawę ze Space Jam: A New Legacy – The Game już 1 lipca. Pozostali gracze będą musieli poczekać dwa tygodnie dłużej, do 15 lipca. Zobaczcie też zwiastun, w którym przedstawiono pierwsze spojrzenie na gameplay z tego nadchodzącego tytułu.

To jednak nie koniec atrakcji związanych z filmem. Microsoft zapowiedział też trzy limitowane kontrolery do konsoli Xbox Series S/X, które trafią do sprzedaży już 8 lipca.

Kosmiczny Mecz: Nowa Era trafi 16 lipca do kin w USA i na platformę HBO Max.