Crew Dragon od SpaceX w pogoni za ISS. Epickie nagranie jak z filmów o kosmosie i godzina niepokoju

W piątek o godz. 7:40 czasu polskiego należący do SpaceX statek Crew Dragon "Endeavour" po 25 godzinach i 6 minutach lotu zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ramach realizowanej na zlecenie NASA misji Crew-6 na ISS dotarło 4 nowych astronautów - 2 Amerykanów, Rosjanin i obywatel Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy w najbliższych miesiącach przeprowadzą blisko 200 nowatorskich eksperymentów związanych m.in. z wpływem długotrwałego przebywania w przestrzeni kosmicznej na ludzkie zdrowie. Teraz w sieci pojawił się epicki film poklatkowy, który pokazuje, jak kapsuła Dragon zbliża się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Nagranie powstałe z materiałów NASA może zapierać dech w piersiach. Istotne jest to, że manewr samego dokowania został opóźniony o godzinę - w tym czasie SpaceX pracowała nad rozwiązaniem problemu z wadliwym czujnikiem w jednym z 12 haków kapsuły, który docelowo miał ją połączyć z ISS. Endeavour, pokazany początkowo jako nabierająca coraz wyraźniejszych kształtów szara "plamka", jest nagrywany przez kamery znajdującej się wówczas 418 km nad powierzchnią Ziemi stacji. Później mamy okazję przyglądać się ISS z perspektywy kapsuły czy nawet zajrzeć do jej wnętrza; dramaturgię nagrania potęgują sceny z centrum kontroli misji, gdzie SpaceX opracowuje rozwiązanie problemu czujnika. Spójrzcie sami:

SpaceX udostępniła również serię zdjęć pokazujących przebieg misji, począwszy od wyniesienia statku przez rakietę Falcon 9.

Crew-6 była 6. załogową misją realizowaną przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX i jednocześnie pierwszą w skali globalnej w tym roku.