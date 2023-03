Cudowne zdjęcie pozostałości po pierwszej znanej supernowej. Chińczycy 1800 lat temu nazwali ją gwiazdą gościnną

CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA/T.A. Rector/J. Miller/M. Zamani/D. de Martin

Pierwsza supernowa, która została udokumentowana przez ludzkość, to SN 185. W 185 roku naszej ery astronomowie i kronikarze w starożytnych Chinach dostrzegli na niebie potężny rozbłysk, który utrzymywał się przez kolejne 8 miesięcy. Starochińscy badacze zaklasyfikowali go jako tzw. "gwiazdę gościnną" (kèxīng) - świecący obiekt, który pojawiał się w niezmieniającej się względem innych ciał niebieskich pozycji, by po jakimś czasie zupełnie zniknąć. Wiemy już, że "gwiazdami gościnnymi" były eksplodujące nowe i supernowe; teraz mamy okazję przyjrzeć się znanym jako RCW 86 pozostałościom po SN 185 w całej ich okazałości.

Cudowne, szerokokątne zdjęcie rzeczonego obiektu wykonała przeznaczona do badań ciemnej materii i energii kamera Dark Energy Camera zamontowana na 4-metrowym i ulokowanym w Chile teleskopie Victor M. Blanco. Jej olbrzymia rozdzielczość (570 megapikseli) pozwoliła na uchwycenie kosmicznych "chmur", które wydają się oddalać od centralnego punktu. Warto dodać, że sama SN 185 eksplodowała ponad 8 tys. lat świetlnych od Ziemi - starochińscy astronomowie dostrzegli ją pomiędzy gwiazdozbiorami Cyrkla i Centaura, patrząc mniej więcej w tym samym kierunku, w którym znajduje się najbliższy nam układ gwiezdny, Alfa Centauri.

RCW 86 - pozostałości po supernowej SN 185 (zdjęcie)

RCW 86 - najnowsze zdjęcie Dark Energy Camera

Istotne jest to, że jeszcze stosunkowo niedawno sądzono, iż RCW 86 nie może być pozostałością po SN 185 - wstępne obliczenia sugerowały, że aby materia mogła rozproszyć się tak daleko od martwej gwiazdy jak w tym przypadku, potrzebowałaby na to przynajmniej 10 tys. lat. Obserwacje teleskopu Spitzera z 2006 roku pozwoliły jednak zidentyfikować we wspomnianych wcześniej "chmurach" znaczne ilości żelaza, charakterystyczne dla najbardziej energetycznych wybuchów supernowych typu Ia. Ten rodzaj eksplozji ma miejsce w układach podwójnych, gdy gęsty biały karzeł "wysysa" materię ze swojej gwiazdy towarzyszącej aż do momentu wybuchu. Jego siła jest tak olbrzymia, że przyśpiesza ona proces rozchodzenia się pozostałości po supernowej.