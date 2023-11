Spartacus: House Of Ashur - Starz oficjalnie zapowiedziało serial. Wielki powrót franczyzy po 10 latach!

Fot. Starz

Reklama

Starz dało zielone światło na serial Spartacus: House of Ashur. Będzie to kolejny element franczyzy, w której skład wchodzą takie produkcje jak Spartakus: Krew i Piach, Spartakus: Bogowie areny, Spartakus: Zemsta i Spartakus: Wojna potępionych. Co wiemy o projekcie?

Spartacus: House of Ashur - co wiemy o projekcie?

Spartacus: House of Ashur ma być serialem, składającym się z 10 odcinków. Steven S. DeKnight powróci do franczyzy jako showrunner i producent wykonawczy, za to Nick Tarabay ponownie wcieli się się w rolę tytułowego Ashura.

Starz opisuje projekt jako "erotyczną, ekscytującą i pełną wrażeń przygodę" budowaną na oryginalnej serii. Serial zada pytanie, co by było, gdyby Ashur nie zmarł na Wezuwiuszu w finale Zemsty, za to otrzymał w prezencie szkołę gladiatorów, niegdyś należącą do Batiatusa, w zamian za pomoc w zabiciu Spartakusa i zakończeniu buntu niewolników.

Jak zapowiada DeKnigh:

Możliwość powrotu dziesięć lat później do uwielbianego serialu to rzadka i cudowna szansa. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany tym, że mogę stworzyć kolejny rozdział w sadze Spartakusa wspólnie ze Starz, Lionsgate i niezrównanym Nickiem Tarabayem.