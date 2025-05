Nie tylko Night City? W sequelu Cyberpunk 2077 zwiedzimy też inne miasto

foto. materiały prasowe

Mike Pondsmith był obecny na Digital Dragons 2025, gdzie zapytano go o Project Orion – znajdujący się w produkcji sequel gry Cyberpunk 2077, nad którym pracuje północnoamerykański oddział CD Projekt RED.

Pondsmith zaznaczył, że nie jest bezpośrednio zaangażowany w projekt tak jak przy Cyberpunk 2077, ale ma dostęp do informacji na temat postępów prac.

Nie jestem zaangażowany bezpośrednio, ale widuję scenariusze. W zeszłym tygodniu kręciłem się po studiu, rozmawiałem z różnymi działami i patrzyłem, co robią – na przykład: "to nowy Cyberware, co o tym sądzisz?"

Najciekawsze informacje dotyczą jednak świata gry. Wygląda na to, że w kontynuacji będzie on większy, a gracze będą mieli okazję przemierzać nie tylko ulice Night City.

Spędziłem dużo czasu na rozmowach z jednym z twórców środowiska, który tłumaczył, jak wygląda to nowe miejsce… odwiedzimy też inne miasto – nie powiem nic więcej, ale odwiedzimy inne miasto. Night City nadal tam jest.

Pondsmith dodał też, z czym kojarzy mu się nowa lokacja.

Pamiętam, że spojrzałem na to i pomyślałem: ‘Rozumiem klimat, który chcecie oddać, to naprawdę działa. To nie przypomina Blade Runnera, a raczej Chicago, które się wykoleiło".

Na temat kontynuacji Cyberpunk 2077 wiadomo niewiele, a na szczegóły i oficjalne materiały z pewnością przyjdzie nam jeszcze sporo czekać. Już wkrótce, bo 5 czerwca, pierwsza część z dodatkiem Widmo Wolności trafi jednak na kolejną platformę - Nintendo Switch 2.

