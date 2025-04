Daredevil: Odrodzenie będzie bardziej "woke" w 2. sezonie? Vincent D'Onofrio odpowiada na zarzuty fana

fot. Disney+

1. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie dobiegł końca, choć już w Nowym Jorku są kręcone zdjęcia do kolejnej odsłony historii o niewidomym prawniku walczącym z bezprawiem w stroju Diabła Stróża.

Matt Murdock w masce i poza nią walczył też ze skorumpowanymi policjantami ślepo wierzącymi w Wilsona Fiska i jego kontrowersyjne metody walki z przestępcami oraz mścicielami. Czerpali też inspiracje z Punishera i jego brutalnych metod rozprawiania się z przestępczością, czego ofiarą padł m.in. Hector Ayala. Podobnie do Castle'a zaczęli też nosić kamizelki kuloodporne z namalowaną czaszką. Chociaż są to wątki wyciągnięte z komiksów, które debiutowały już jakiś czas temu, to zawarcie ich w serialu odbiło się szerokim echem w bańce mediów społecznościowych. Niektórzy fani są widocznie niezadowoleni i oskarżają produkcję o anty-konserwatywny i anty-policyjny przekaz, a także zawarcie elementów "woke".

Teraz, kiedy Aaron Moorhead, Justin Benson i Dario [Scardapane, showrunner] wyszli i powiedzieli wprost, że używają Daredevila jako serialu nastawionego przeciwko konserwatystom i policji, mam wrażenie, że Marvel Studios i Disney wrzucą jeszcze więcej "woke" elementów do 2. sezonu. Szkoda, że wzięli swój najlepszy produkt i zdecydowali się uderzyć nim w połowę Ameryki. Vincencie D'Onofrio, miałem nadzieję, że reboot będzie powrotem do opowiadania dobrych historii, ale chyba nie dostaniemy nawet tego.

Co ciekawe, Vincent D'Onofrio postanowił odpowiedzieć na zarzuty i wywołanie do tablicy. Jego zdaniem 2. sezon nie ma nic wspólnego z "kulturą woke."

To absolutny nonsens. Nie skupiamy się na niczym takim. Gdyby była w tym jakaś prawda, to bym o tym wiedział. Opowiadamy historie o Daredevilu. Nie forsujemy żadnych poglądów. Chcemy tylko zrobić kozacki dramat superbohaterski.

