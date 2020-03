Spawn - film w końcu powstanie dzięki Jokerowi? Twórca ma nowe wieści

Todd McFarlane, twórca komiksu Spawn, był gościem Fan Expo w Vancouver w Kanadzie. Tam też po raz kolejny poruszył kwestię filmu o Spawnie, który planuje od wielu lat, a który chce sam wyreżyserować na podstawie własnego scenariusza.

Wyjaśnia, że wielki sukces artystyczny i komercyjny Jokera sprawił, że w Hollywood zmieniło się myślenie. Producenci i inwestorzy sami do niego dzwonią i chcą z nim współpracować przy Spawnie na jego warunkach. Wcześniej to on musiał zabiegać o ich uwagę i błagać, aby Spawn był mroczny i niepokojący, a nie taki łagodny jak wersja z 1997 roku.

Dlatego McFarlane mówi otwarcie - film zostanie zrealizowany jeszcze w 2020 roku i on stanie za kamerą. Jego zdaniem wszystko jest na dobrej drodze.

Traktujmy jednak słowa twórcy z dystansem, ponieważ różne pozytywne komentarze z jego strony pojawiają się od lat i nic z tego nie wynikło. Póki nie padnie pierwszy klaps na planie, na razie Spawn jest niepewny.