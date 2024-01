Spawn - Todd McFarlane o reboocie. Twórca daje ostatnią szansę Hollywood

fot. Image Comics

Spawn to amerykańska seria komiksowa Todda McFarlane'a, która liczy już ponad 300 numerów. Niedawno twórca miał okazję porozmawiać z ComicBook.com na temat najnowszego wydania komiksu. Poruszono także kwestię filmowego rebootu, który był zapowiadany od 2017 roku.

Spawn - Todd McFarlane o reboocie oraz komiksach

McFarlane połączył siły z Jasonem Blumem, producentem i założycielem studia Blumhouse. Twórca Spawna jest zadowolony z tej współpracy. Wierzy, że w końcu otrzyma scenariusz filmu.

- Mówili, że dostanę go do przeczytania jeszcze w tym miesiącu. W tym tygodniu przypomnę im o tym.

Mimo wszystko, jego cierpliwość się kończy. W 2024 roku McFarlane daje Hollywood ostatnią szansę na zrealizowanie produkcji.

- Jeśli nie, czeka na mnie mnóstwo inwestorów z zewnątrz. Ale chcę sprawdzić, czy uda nam się zawrzeć właściwą umowę w ramach struktur Hollywoodu.

Twórca omówił również najnowszy, już 350. numer serii komiksowej. Został zapytany o nowy kostium Spawna. Próbując opisać najprościej, co konkretnie dzieje się z charakterystycznym strojem bohatera, McFarlane użył terminu "atrofia". Co dokładnie miał na myśli i jak będzie to wyglądać? To już zostanie pokazane w najnowszym wydaniu oraz numerze 351.

McFarlane podzielił się również swoimi refleksjami na temat ponad trzydziestoletniej pracy nad Spawnem.

- Kiedy lubisz to, co robisz, to nie jest praca, lecz coś prostego. Jak mówiłem wcześniej, potrzebuję tego w moim życiu, bo zmierzam się z innymi rzeczami, szczególnie gdy mam do czynienia z korporacjami i uzyskiwaniem zgód od ludzi. Potrzebuję mojego małego kreatywnego raju, gdzie mogę wymyślać wszystko bez niczyjej zgody.