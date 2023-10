Spawn - producent o filmie. Będzie Blumhouse'ową wersją produkcji o superbohaterach

fot. Image Comics

Spawn będzie nową filmową adaptacją komiksu o tytułowej postaci. O reboocie mówiło się od wielu lat, ale w końcu prace nad tym projektem nabrały rozpędu. Scenariusz piszą Scott Silver, Malcolm Spellman oraz Matthew Mixon. Wiadomo też, że tytułowego superbohatera zagra Jamie Foxx.

Spawn - jaki będzie film?

Podczas konferencji prasowej Blumhouse na New York Comic Con producent Jason Blum zdradził, czego widzowie powinni się spodziewać po nadchodzącym filmie.

To będzie ostry i oryginalny film w porównaniu do innych produkcji o superbohaterach. Z pewnością będzie to przypominać Blumhouse'ową wersję filmu o superbohaterach.

Studio Blumhouse Productions jest znane z takich filmów, jak M3GAN, Uciekaj!, Paranormal Activity czy serii filmów Noc oczyszczenia. Ta wypowiedź potwierdzałaby słowa reżysera filmu, Todda McFarlane'a, który wcześniej mówił, że będzie on czymś pomiędzy The Boys a tradycyjnym horrorem.

Przy okazji premiery Egzorcysta: Wyznawca Blum zapewnił, że projekt zadebiutuje w 2025 roku. Wygląda na to, że strajk scenarzystów nie wpłynął znacząco na pisanie szkicu scenariusza, który był prawie ukończony przed jego wybuchem, podobnie, jak choroba Foxxa.