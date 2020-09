Spider-Girl - kolejny film z pajęczego uniwersum Sony w fazie wczesnego rozwoju?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wśród znanych nam doniesień, według których Sony chce stworzyć własne kinowe uniwersum związane ze Spider-Manem (co potwierdzają filmy o Venomie czy Morbiusie) pojawia się nowa pogłoska, zgodnie z którą film Spider-Girl jest już w fazie wczesnego rozwoju - według Fandomwire dołącza on do niedawno ogłoszonych produkcji pt. Spider-Woman i Kraven the Hunter powiązanych z Pajączkiem.

Witryna donosi, że Sony pracuje nad fabułą skupioną na Anyi Corazon aka Araña (później: Spider-Girl), latynoskiej superbohaterce Marvela.

Poniżej wszystkie (póki co) znane filmy powiązane ze Spider-Manem, nad którymi pracuje Sony:

Morbius

Venom 2

Spider-Man 3 [2021]

Kraven the Hunter [niezatytułowany, data premiery nieznana]

Spider-Woman [niezatytułowany, data premiery nieznana]

Black Cat [niezatytułowany, data premiery nieznana]

Silver Sable [niezatytułowany, data premiery nieznana]

Nightwatch [niezatytułowany, data premiery nieznana]

Silk [niezatytułowany, data premiery nieznana]

Jackpot [niezatytułowany, data premiery nieznana]