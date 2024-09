Andrew Garfield odpowiada na plotki o Spider-Man 4. Czy pojawi się w filmie?

fot. Marvel Studios/Sony Pictures

Spider-Man 4 z Tomem Hollandem znajduje się w planach Marvel Studios i Sony Pictures, ale wciąż nie znamy żadnych pewnych szczegółów dotyczących historii. Niedawno pojawiły się plotki, że nowy film z serii będzie rozgrywał się w multiwersum i może przywrócić Andrew Garfielda do superbohaterskiej roli. Aktor miał okazję ponownie wcielić się w Petera Parkera w Spider-Man: Bez drogi do domu i Sony Pictures ma naciskać na Marvela, aby powtórzyć niektóre elementy z tamtej produkcji. Spider-Man 4 ma rozgrywać się między Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars i należeć do serii Battleworld. Może to spowodować, że Holland znów połączy siły z Garfieldem i Tobeyem Maguirem.

Spider-Man 4 - Andrew Garfield zaprzecza plotkom

W najnowszym wywiadzie dla IndieWire Garfield odpowiedział na pytanie, czy w tej plotce jest ziarno prawdy:

Internet jest naprawdę bardzo dużym miejscem. Jest wiele osób, które powiedzą wszystko, byle tylko zdobyć więcej kliknięć. Obawiam się, że mogliście zostać oszukani.

Jeszcze w 2022 roku Garfield pozytywnie wypowiadał się o powrocie do roli Spider-Mana:

Tak, zdecydowanie jestem otwarty na kolejne powroty, jeśli uznają to za właściwe. Peter i Spider-Man, w tych postaciach chodzi przede wszystkim o służbę dla większego dobra i dla ogółu. To chłopak z klasy robotniczej z Queens, który zna walkę, stratę i jest głęboko empatyczny. Spróbowałbym zapożyczyć ramy etyczne Petera Parkera, więc gdyby nadarzyła się okazja, aby wkroczyć i opowiedzieć więcej jego historii, to musiałbym najpierw czuć się ponownie pewny siebie w tej roli.

Zdjęcia do Spider-Mana 4 mają rozpocząć się w przyszłym roku. Dokładna data nie jest znana, ale możemy przewidywać, że aktorzy wejdą na plan jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku.

