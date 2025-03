Łowczynie z premierą 2. sezonu i zwiastunem. Jak młode Amerykanki poradzą sobie jako arystokratki?

Apple TV+

Łowczynie powracają, a w zwiąku z tym Apple TV+ zaprezentowało pierwsze zdjęcia i zwiastun drugiego sezonu serialu, który zagości na ekranach już niedługo. Ośmioodcinkowa kontynuacja inspirowana niedokończoną powieścią laureatki Nagrody Pulitzera Edith Wharton, zadebiutuje globalnie na Apple TV+ 18 czerwca 2025 roku. Nowe odcinki będą ukazywać się co tydzień, w każdą środę, aż do 6 sierpnia 2025 roku.

Łowczynie - zwiastun 2. sezonu

Łowczynie - fabuła, obsada, produkcja

Serial jest inspirowany niedokończoną powieścią laureatki nagrody Pulitzera, Edith Wharton, o tym samym tytule. Opowiada o grupie pięciu młodych Amerykanek, które przyjeżdżają do Londynu po to, aby znaleźć arystokratycznych mężów z bogatych rodzin. Serca dziewczyn są jednak nastawione na coś znacznie większego. W drugim sezonie, dziewczyny nie są już tylko przybyszami, gdyż Anglia stała się ich domem, a one same muszą wejść w znacznie bardziej odpowiedzialne role niż wcześniej.

W serialu występują Kristine Froseth (Rajskie ptaki, Szukając Alaski), Alisha Boe (13 powodów), Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton, Josh Dylan, Guy Remmers, Matthew Broome oraz Barney Fishwick.

Reżyserką Łowczyń jest Susanna White, a scenariuszem zajęła się Katherine Jakeways. Serial został wyprodukowany przez The Forge Entertainment na zlecenie Apple TV+.

Łowczynie - zdjęcia z 2. sezonu