Spider-Man 4 - Kingpin pojawi się w filmie? Szanse są małe

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Kingpin to jeden z największych przeciwników Spider-Mana w komiksach Marvela. Ten złoczyńca zadebiutował w aktorskim serialu Daredevil, gdzie zagrał go chwalony przez widzów i krytyków Vincent D'Onofrio. Stał się częścią MCU, gdy pojawił się w odcinkowej produkcji Hawkeye od Disney+. Aktor ma jeszcze powrócić do roli Wilsona Fiska w serialach Echo i Daredevil: Born Again.

Fani Kinowego Uniwersum Marvela zastanawiają się czy D'Onofrio pojawi się w czwartej części przygód Spider-mana z Tomem Hollandem. Aktor wyraził taką chęć mówiąc, że byłoby to bardzo fajne. Na razie plotki, które dostarczył serwis The Cosmic Circus (ich informacje często się później potwierdzają) wskazują, że Kingpin odegra ważną rolę w animowanym serialu Spider-Man: Freshman Year. W tej produkcji Spider-Man i Daredevil mają połączyć siły przeciwko temu złoczyńcy. Ponadto widzowie powinni też zobaczyć nową scenę walki Daredevila w korytarzu, na podobieństwo jego charakterystycznych starć w serialu Daredevil, w którym grał Charlie Cox.

Marvel // Hawkeye

Przez te doniesienia wydaje się wątpliwe, aby Kingpin miał się pojawić w Spider-Man 4, gdzie według plotek tytułowy bohater ma również sprzymierzyć się z Daredevilem. Historie byłyby zbyt do siebie podobne, a do tego obie produkcje mają mieć premierę w podobnym czasie. Bardziej prawdopodobne jest to, że protagoniści będą walczyć z innym złoczyńcą.

Spider-Man 4 - według plotek premiera jest zaplanowana na lipiec 2024 roku.