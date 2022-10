Spider-Man 4 z Daredevilem? Przeciek o filmie ekscytuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel/@ddcastarchive (Twitter)

Ciekawa plotka pochodzi od portalu The Cosmic Circus, który jest sprawdzony, rzetelny i często publikuje dobre informacje, które potem się potwierdzają.

Spider-Man 4 - nowinki

Według portalu historia Spider-Mana 4 ma być na poziomie ulicy, czyli nie będzie tutaj niebezpieczeństwa nadnaturalnego, które może zagrażać całemu światu czy miastu. To sugeruje, że stawka będzie mniejsza, ale nie oznacza to, że nie będzie ważna. Co więcej, dziennikarz mówi, że historia miałaby pokazać wydarzenia związane z serialem Daredevil: Born Again. Fabuła rozgrywała się po tym serialu Disney+.

Wcześniej Kevin Feige zapowiadał, że poziom ulicy będzie w Spider-Manie 4, a powiązanie go z Daredevilem, który również operuje tutaj na tym poziomie miałoby sens. Nie jest więc wykluczone, że z uwagi na fabularne powiązane Daredevil oraz Kingpin mogliby odegrać tutaj rolę. Nie byłoby to zaskoczeniem, bo jednak zawsze ktoś z MCU pojawia się w filmach o Spider-Manie. Pajączek z Daredevilem według spekulacji mogliby ze sobą współpracować.

Portal thedirect.com spekuluje, że historia może mieć związek z Wilsonem Fiskiem. Według różnych przecieków o Echo kandyduje on na burmistrza Nowego Jorku, tak jak w komiksach, a tam po wygranej sprawił, że działalność superbohaterów walczących z przestępczością była nielegalna.

Cosmic Circus dodaje też, że potencjalna premiera odbędzie się 12 lipca 2024 roku, więc jakiś czas po premierze Daredevil: Born Again, która jest planowana na wiosną 2024 roku.

Na ten moment nikt tego nie komentuje, nie dementuje ani nie potwierdza.