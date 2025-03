Spider-Man 4 z potężną antagonistką? Wiemy nawet, kto wcieli się w jej rolę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Ledwie wczoraj donosiliśmy Wam, że w filmie Spider-Man 4 funkcja głównego złoczyńcy przypadnie postaci płci żeńskiej. Choć żadne szczegóły nie zostały podane do publicznej wiadomości, wygląda na to, że rewelacje scoopera MyTimeToShineHello mogą być zgodne z prawdą. Najnowszy raport w tej sprawie przedstawia uchodzący za sprawdzone źródło informacji Jeff Sneider.

W podcaście "The Hot Mic" i instagramowych wpisach dał on do zrozumienia, że w rolę antagonistki w produkcji Spider-Man 4 wcieli się "inna rudowłosa aktorka o inicjałach S.S.". Wbrew niektórym przypuszczeniom nie chodzi tu jednak o Susan Sarandon czy Sydney Sweeney z przefarbowanymi włosami; komentarze Sneidera wyraźnie sugerują, że to Sarah Snook, znana przede wszystkim z serialu Sukcesja, pojawi się w kolejnym filmie o Pajączku.

Co więcej, rolę początkowo proponowano Anne Hathaway, ale zdobywczyni Oscara miała ją odrzucić.

MyTimeToShineHello i kilku innych scooperów twierdzą obecnie, że Snook miałaby sportretować Adrianę Sorię aka Spider-Queen, którą czytelnicy Marvela prawdopodobnie najbardziej kojarzą ze znakomitej serii komiksowej Spider-Island. Antagonistka była działającą w czasach II wojny światowej żołnierką, która po aktywowaniu "genu owada" zyskała takie moce jak nadludzka siła, soniczny okrzyk, telepatię i kontrolę nad owadami, potrafiąc także przekształcać ludzi w potwory.

Pojawiają się też doniesienia, że Marvel już w tej chwili "ma plan" na 5. i 6. część filmowego Spider-Mana - zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami Peter Parker doczeka się nowej trylogii.