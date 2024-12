Syn kultowego gangstera Star Wars! Gwiazda The Bear w filmie Mandalorian & Grogu

fot. materiały prasowe

Jeff Sneider jako pierwszy opublikował te informacje, które następnie potwierdziły The Hollywood Reporter i Deadline, co czyni je oficjalnymi. Jeremy Allen White, czyli gwiazda popularnego serialu The Bear, ma rolę w filmie The Mandalorian & Grogu. Popularny aktor wcielił się w nieoczekiwaną rolę w uniwersum Star Wars!

Jeremy Allen White w Star Wars

Aktor wciela się w Hutta Rottę, syna legendarnego gangstera Jabby (kultową postać poznaliśmy w Powrocie Jedi). Oznacza to, że White użyczył głosu postaci Hutta. Sam Rotta został wymyślony przez George'a Lucasa podczas pracy nad filmem Gwiezdne wojny: Wojny klonów. Rotta nie jest pierwszym krewnym Jabby, którego zobaczymy na ekranie w uniwersum Star Wars. W serialu Księga Boby Fetta pojawili się bliźniacy, którzy byli jego kuzynami. Działania kartelu Huttów są niezwykle fascynujące, a rodzinne koneksje odgrywają w nim istotną rolę.

W potwierdzonej obsadzie znaleźli się także Pedro Pascal i Sigourney Weaver. Jon Favreau wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który stworzył wspólnie z Dave'em Filonim.

Mandalorian & Grogu – premiera 22 maja 2026 roku. Będzie to pierwszy kinowy film z uniwersum Gwiezdnych Wojen od 2019 roku. Film powstał zamiast czwartego sezonu serialu Mandalorian.