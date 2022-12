Spider-Man: Across the Spider-Verse - wiemy, kiedy zwiastun trafi do sieci. Jest nowa grafika z animacji

fot. Sony Pictures Animations

Spider-Man: Across the Spider-Verse to nadchodząca animacja, w której Miles Morales i Gwen Stacy ponownie połączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą - ma być on zagrożeniem większym, niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory. Produkcja zadebiutuje w przyszłym roku, a już teraz do sieci trafiła nowa, promująca ją grafika.

Opublikowanemu materiałowi towarzyszy również dopisek, z którego wynika, że już 13 grudnia mamy otrzymać nowy zwiastun.

https://twitter.com/SpiderVerse/status/1599122884873842688

Spider-Man: Across the Spider-Verse - premiera filmu w USA 2 czerwca 2023 roku. W obsadzie są między innymi Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Daniel Klauuya, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Issa Rae, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham i Jason Schwartzman. Poniżej możecie zapoznać się z innymi, ujawnionymi wcześniej grafikami promocyjnymi.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - grafiki promocyjne

Spider-Man: Across the Spider-Verse