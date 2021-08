Spider-Man: Bez drogi do domu - trwają dokrętki do filmu. Kirsten Dunst na planie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Prace na planie dokrętek do filmu Spider-Man: Bez drogi do domu trwają w studiu Sunset Gower w Los Angeles. To właśnie tam zauważono i sfotografowano Kirsten Dunst, więc wszyscy zakładają, że aktorka jest tam, by pracować na planie filmu MCU. Collider jako pierwszy swego czasu poinformował, że Dunst powróci jako Mary Jane Watson. Pierwotnie spekulowano, że towarzyszka Dunst to Deborah Ann Woll, czyli Karen Page z serialu Daredevil, ale aktorka sprecyzowała, że to nie ona. Co ciekawe, fani twierdzą, że aktorka mówi nieprawdę i spekulują na bazie kształtu ucha, że to na pewno ona. Sugerują, że podpisanie NDA (kontrakt nakazujący utrzymanie tajemnicy) zmuszą ją do tego zachowania. Nie byłby to pierwszy raz, gdy aktorzy związani z Marvelem otwarcie kłamią. W tym przypadku jednak to najpewniej najlepsza przyjaciółka Dunst imieniem Molly, o której media często się rozpisywały.

https://twitter.com/spideysnews/status/1422991868724350977

https://twitter.com/DeborahAnnWoll/status/1423019058794962950

Niedawno informowaliśmy, że w obecnym terminie Charlie Cox odwołał wizytę na konwencie z uwagi na zobowiązania zawodowe. Aktor nie ma innych projektów w planach, więc wszyscy zakładają, że chodzi o dokrętki do filmu Spider-Man: Bez drogi do domu.

Innym tropem wiążącym to wszystko w jedną całość jest osoba Toma Hollanda. Gdy aktor nie pracuje, wraca do Wielkiej Brytanii, w której mieszka. Jednakże dopiero co zauważono jego obecność na uroczystej premierze filmu Legion samobójców. The Suicide Squad w Los Angeles.

Na razie to plotki i spekulacje, ale Marvel Studios i Sony milczą w temacie promocji. Spekuluje się, że pod koniec sierpnia 2021 roku może coś ruszyć na CinemaCon, na którym Sony ma być obecne.

Spider-Man: Bez drogi do domu nadal ma premierę ustaloną na grudzień 2021 roku.