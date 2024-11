Będą kolejne dokrętki do Kapitana Ameryki 4. Aktor potwierdza

Marvel

Giancarlo Esposito podczas sesji Q&A z fanami ujawnił, że w nadchodzących dniach wraca na plan filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Oznacza to, że Marvel Studios po raz kolejny zaplanowało dokrętki, a postać Esposito, debiutująca w MCU w tym projekcie, będzie miała większą rolę, niż wcześniej sądzono.

Kapitan Ameryka 4 - problemy produkcji

Informowaliśmy już o wydłużonym okresie dokrętek, które miały miejsce w połowie 2024 roku. Marvel Studios opóźniło premierę Kapitana Ameryki 4 o prawie rok, aby dopracować jakość filmu i odbudować zaufanie widzów do MCU. Studio nieustannie pracuje nad projektem, by osiągnął on oczekiwany poziom i był gotowy na premierę w lutym 2025 roku.

Fabularnie film jest kontynuacją wydarzeń z serialu Falcon i Zimowy Żołnierz, w którym Sam Wilson ostatecznie przyjął rolę Kapitana Ameryki, choć długo się wahał. Film ma być zrealizowany w sposób przystępny dla widzów, którzy nie oglądali serialu i nie planują tego robić. Falcon i Zimowy Żołnierz był drugim serialem MCU, który zebrał pozytywne oceny od widzów.

Nic nie wskazuje na to, aby dokrętki miały wpłynąć na datę premiery filmu.