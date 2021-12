Spider-Man: Bez drogi do domu - easter eggi i to, co przegapiliście. Smaczków więcej niż w Avengers: Endgame

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Spider-Man: Bez drogi do domu szturmuje nie tylko światowy box office, ale i w ekspresowym tempie podbija nasze serca. Po reakcjach wiwatujących i klaszczących w salach kinowych widzów wnosimy, że produkcja Sony i Marvel Studios może stać się kolejnym okrętem flagowym MCU. I nie dziwi to specjalnie, jeśli na tym statku znaleźli się już Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe czy Charlie Cox, który wraca do roli Daredevila.

Najnowszą odsłonę filmowych przygód Pajączka możemy uznać nie tylko za kapitalne podsumowanie trylogii, ale i list miłosny pisany do wszystkich ekranowych historii z Peterem Parkerem w roli głównej. Opowieść ta działa głównie poprzez przybierający monstrualne rozmiary i na trwałe kodujący się w naszych głowach fanserwis; dość powiedzieć, że easter eggów, nawiązań i innych smaczków jest w Spider-Man: No Way Home nawet więcej niż w Avengers: Endgame.

Które z nich mogliście przegapić? Może będzie to szerszy kontekst bólu pleców Maguire'a? Odwołania do Kapitana Ameryki? Napisy na zakładanych przez tytułowego bohatera koszulkach? Albo sylwetki pojawiające się po otwarciu bram do multiwersum przez zaklęcie Doktora Strange'a? To dopiero początek - poznanie wszystkich easter eggów powinno sprawić, że Spider-Mana pokochacie jeszcze mocniej.

Spider-Man: Bez drogi do domu - easter eggi. Tobey Maguire, Andrew Garfield, Daredevil i wiele innych

W sekwencji otwierającej, tuż po tym, gdy świat dowiaduje się o prawdziwej tożsamości Spider-Mana, Peter przemierza wraz z MJ ulice Nowego Jorku. W tle widzimy dwa billboardy reklamujące „Rogers: The Musical”, upamiętniający Kapitana Amerykę i pokazany wcześniej w serialu „Hawkeye” musical.

Spider-Man: Bez drogi do domu - film możecie już oglądać na ekranach polskich kin.

