Spider-Man: No Way Home - te plotki były bzdurą. Które przecieki się potwierdziły?

Spider-Man: Bez drogi do domu bez wątpienia jest jednym z najczęściej komentowanych filmów ostatnich lat. Fani od początku zastanawiali się, co zgotują nam twórcy i towarzyszyły temu liczne plotki i przecieki. Chyba żaden inny film nie był związany z taką ilością nieoficjalnych doniesień.

Było to w smak Sony, bo każda plotka nakręcała koniunkturę wokół filmu i fani musieli na własnej skórze przekonać się, co ostatecznie znalazło się w produkcji i nie chodzi tylko o domniemany udział dwóch innych Pajączków ze wcześniejszych filmów. Pokazujemy, co się potwierdziło, a co nie. Oczywiście poniżej znajdują się spoilery.

Spider-Man: No Way Home - fałszywe i potwierdzone plotki

Od Jamesa Conrada z MCU Cosmic usłyszeliśmy, że studio znalazło odtwórcę roli Milesa Moralesa i być może pojawi się już w Spider-Man: Bez drogi do domu. Nic takiego ostatecznie nie ma miejsca, chociaż w jednym z dialogów dywaguje się na temat istnienia czarnoskórego Spider-Mana w innym z uniwersów.

Spider-Man: Bez drogi do domu - opis fabuły

Cały świat wie, że Spider-Man to Peter Parker. Pajączek nie może już ukrywać się za maską i nie może już oddzielić życia superbohatera od tego zwyczajnego. Kiedy prosi Doktora Strange'a o pomoc, pojawia się jedynie więcej problemów. Zmusza to go do rozwikłania zagadki, co tak naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera już w kinach w Polsce.