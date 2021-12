Spider-Man: Bez drogi do domu - Tom Holland o swoim kontrakcie i planach na postać

Spider-Man: Bez drogi do domu rozgrywa się zaraz po wydarzeniach z Spider-Man: Daleko od domu. Pajączek nie może już ukrywać się za maską i nie może oddzielać życia superbohatera od życia normalnego chłopaka. Świat dowiedział się o jego prawdziwej tożsamości. Fani niezwykle są ciekawi wprowadzenia do MCU motywu wieloświatów i tego, jak ostatecznie zostanie poprowadzona historia.

Tom Holland po raz kolejny wcieli się w Spider-Mana i przy okazji zbliżającej się premiery, udzielił licznych wywiadów. Poruszono między innymi zagadnienie kontraktu aktora, które na ten moment dotyczy jednego filmu solowego w ramach większego uniwersum i gościnnego występu w innym projekcie MCU. The Hollywood Reporter zapytało aktora właśnie o jego epizod, ale nie mógł ujawnić żadnych szczegółów, ponieważ sam nic nie wie. Zauważył, że umowa nie jest czarno-biała i dużo zależy od uzgodnień między Disneyem i Sony.

Z kolei w wywiadzie dla ComicBook.com zauważył, że Spider-Man potrzebować będzie przerwy po domknięciu pierwszej trylogii z jego udziałem. Zapytany został także o możliwość gościnnego występu w filmie o Fantastycznej Czwórce, który reżyserowany będzie przez Jona Wattsa, twórcę trzech produkcji o Pajączku.

Musimy pozwolić widzom odetchnąć i jeśli postać powróci, to wymyślić odpowiedni ton dla tej postaci. Chciałbym wziąć udział w tym filmie, bo kocham Jona i naprawdę byłbym podekscytowany widząc, co robi z Fantastyczna Czwórkę. Ale myślę, że musimy dać Spider-Manowi złapać oddech i sprawdzić, gdzie dalej widzowie chcą go oglądać.

W rozmowie z The Hollywood Reporter pojawił się także temat kostiumu Spider-Mana, który może być bardzo niebezpieczny dla aktora. Zendaya w innej z rozmów wyraziła swoje zaniepokojenie o stan zdrowia Hollanda, gdyby chciało mu się zwymiotować podczas pracy, a zdjęcie maski nie jest wcale takie proste. Odtwórca roli Spider-Mana wspomina scenę z pierwszej części, kiedy jego bohater musiał podnieść się z gruzów. Kapała wtedy na niego woda, która wypełniła maskę i prowadziła w pewnym sensie do podtopienia. W tym samym wywiadzie zdradził, że przez 80% czasu pod koniec zdjęć do filmu, nosił na sobie kostium.

W ramach kampanii promującej film, w Nowym Jorku postawiono liczne kioski sprzedające fikcyjne wydanie Daily Bugle. W nim można przeczytać informacje na temat Spider-Mana oraz sytuacji związanej z ujawnieniem jego tożsamości.

Spider-Man Hollanda w Spider-Man Uniwersum 2?

Aktor oczywiście został zapytany także o ewentualny udział w drugiej części animacji Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One).

Kocham ich i czekam na telefon. - powiedział Holland w towarzystwie Jacoba Batalona i Zendayi. - Chłopaki, zadzwońcie do nas. Umieśćcie nas w swoim filmie, chcemy być jego częścią. Amy [Pascal] faktycznie pytała mnie o to, ale nikt nie wrócił z odpowiedzią.

Holland mógł także podzielić się swoimi wrażeniami z grania w Marvel’s Spider-Man. I nie ukrywał, że bardzo mu się podobało.

Sony było bardzo hojne, wysłali nam PS5, gdy kręciliśmy [Bez drogi do domu] i grałem w to, gdy kończyliśmy pracę. Uwielbiałem to, myślę, że gra jest niesamowita. Świetnie huśtało się na pajęczynie po mieście, świetnie zostało to zrobione.

Spider-Man: Bez drogi do domu - stawka jak w Avengers: Koniec gry?

W filmie wrogami Spider-Mana będą Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Lizard oraz Sandman. To sprawia, że stawka, ale też rozmach filmu mogą być znacznie większe niż w poprzednich częściach. Holland w The Project powiedział, że wracając na plan z tą samą ekipą i obsadą czuł się, jak przy każdej ze wcześniejszych odsłon, ale potem dołączyli wszyscy ci złoczyńcy i rozmach znacząco się zmienił.

Sekwencje akcji są znacznie większe, jest o wiele zabawniej i bardziej emocjonalnie, a stawka jest znacznie wyższa. Naprawdę więc czuliśmy się, jakbyśmy robili to prawie, jak Avengers.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach już 17 grudnia 2021 roku.

