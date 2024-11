Pingwin powróci w Batmanie 2? Colin Farrell: "Tak słyszałem"

fot. Max

Colin Farrell pojawił się w stacji radiowej SiriusXM, gdzie porozmawiał o możliwości swojego powrotu do DC po 1. sezonie Pingwina. Wyraził nadzieję, że nie będzie musiał długo czekać, lecz wystąpi w sequelu Batmana.

- Nie mam pojęcia, czym będzie drugi film. Słyszałem, że Pingwin w nim występuję. Nie czytałem tego. Byłoby interesujące zobaczyć, skąd zaczniemy. Mamy przygotowane tyle fundamentów. Ciekawe, dokąd to wszystko zmierza, co nie? Ale on byłby już trochę inny.

fot. Max

Przypomnijmy, że akcja Pingwina rozgrywa się tydzień po wydarzeniach z Batmana. W serialu obserwujemy, jak tytułowy bohater próbuje przejąć kontrolę nad kryminalistycznym światkiem w mieście Gotham.

Batman 2 - plany na sequel

Matt Reeves wcześniej ujawnił, że planuje stworzyć trylogię o Batmanie. Reżyser zamierza wrócić na plan zdjęciowy, by nakręcić sequel, w 2025 roku, co potwierdził w wywiadzie dla Collidera. Sam stwierdzał również, że chce wprowadzić Farrella na ekran, ponieważ serial Pingwin jest "punktem wyjścia" do tego filmu.

Natomiast w filmie definitywnie nie pojawi się Gentleman Ghost, złoczyńca, o którego obecności w Batmanie 2 wielokrotnie spekulowali internauci.

Data premiery została zaplanowana na 2 października 2026 roku.

