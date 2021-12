Spider-Man: No Way Home - wideo z planu pokazuje walkę. SPOILERY na oficjalnych grafikach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W sieci opublikowano oficjalnie wideo z planu filmu Spider-Man: No Way Home, które pozwala przyjrzeć się, jak kręcono niektóre ujęcia walk i nie tylko. Co ciekawe, mamy tutaj pierwsze spojrzenie na usuniętą scenę z bratem Toma Hollanda, który wcielił się w rabusia, którego Pajączek łapie w sieć. Widzimy, jak nikczemnik ucieka z torebką. Przede wszystkim jednak możemy zobaczyć, jak kręcono widowiskową walkę Pajączka z Zielonym Goblinem.

Spider-Man: No Way Home - wideo z planu

Dane z środy nie pozostawiają złudzeń. Do końca świątecznego weekendu Pajączek przekroczy miliard dolarów. Ze środą ma łącznie na koncie 813,9 mln dolarów. Na każdym rynku film notuje ogromnie niskie spadki w stosunku do dnia poprzedniego. W przypadku środy zanotowano średni spadek o 10% w porównaniu do wtorku.

Pierwsze grafiki z trzema Spider-Manami trafiły do sieci. Pokazują one wersje Toma Hollanda, Andrew Garfielda oraz Tobeya Maguire'a.

