Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - zwiastun w sieci. MCU wywraca się do góry nogami!

fot. materiały prasowe

Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Stephen Strange musi poradzić sobie z konsekwencjami zaklęcia, które naruszyło multiwersum. Zwiastun został oficjalnie opublikowany w sieci. Można go zobaczyć w kinie w formie sceny po napisach superprodukcji o Pajączku.

Doktor Strange 2 - zwiastun

Trailer pokazuje odwołanie do WandaVision w rozmowie Strange'a z Wandą oraz do serialu What If w scenie z postacią z końcówki trailera. Według aktualnych informacji bestia z mackami to jednak nie jest demon zwany Shuma-Gorath, a Gargantos.

Doktor Strange 2 - plakat i zdjęcia

Doktor Strange w wieloświecie szaleńśtwa

W obsadzie są Benedict Cumberbatch, Benedict Wong Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez w roli nowej superbohaterki zwanej America Chavez. To właśnie ona towarzyszy Strange'owi w trailerze. Za kamerą stoi Sam Raimi, którego Spider-Man 2 jest uważany za najlepszy film komiksowy w historii.

Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - premiera w maju 2022 roku.

Doktor Strange 2 - wyciek fabuły

11 listopada 2021 roku prezentowaliśmy wyciek fabuły z reddita. Wówczas nie wiedzieliśmy, czy jest prawdziwy, ale teaser potwierdza część poruszanych tam wątków, a według dobrze poinformowanych scooperów montaż teasera specjalnie zbija z tropu. Jeśli nie czytaliście, możecie to nadrobić. SPOILERY!