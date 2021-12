Spider-Man: No Way Home w TOP 10 najlepiej ocenianych filmów na IMDb. Na którym miejscu?

Fot. Materiały prasowe

IMDb to ogromna internetowa baza danych, dotycząca filmów i osób, które są z nimi związane. Widzowie z całego świata mogą oceniać w serwisie tytuły i wpływać na ich ogólną średnią, dzięki czemu widać, jaką popularnością cieszą się wśród oglądających. Nowa produkcja MCU, czyli Spider-Man: No Way Home, dostał się do rankingu najlepszych filmów według strony. I to w samym TOP 10, bo znalazł się na 9. miejscu zestawienia, przeganiając między innymi takie tytuły jak Matrix. Nie jest jednak jedyną, a nawet nie najlepiej ocenianą pozycją superbohaterską na liście.

TOP 10: Najlepsze filmy według IMDb

W rankingu z filmów superbohaterskich wysokie miejsce zajmuje Mroczny Rycerz w reżyserii Christophera Nolana z 2008 roku. W zestawieniu możemy też zobaczyć dwie części Ojca Chrzestnego, a z tytułów fantasy do TOP 10 dostał się Władca Pierścieni: Powrót Króla. Jednak znalazła się produkcja, która z oceną 9.1 przebiła je wszystkie. Zobaczcie, jaki film zajął zaszczytne 1. miejsce.

10. Dobry, zły i brzydki (1966) - ocena 8.8

