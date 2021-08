Spider-Man: Bez drogi do domu - Willem Dafoe powróci jako Zielony Goblin?

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Bez drogi do domu to gorąco oczekiwana, nowa odsłona przygód bohatera portretowanego przez Toma Hollanda. Od pewnego czasu w mediach pojawiają się podejrzenia, że w nadchodzącej produkcji pojawi się również Willem Dafoe, który powróciłby w roli Normana Osborna, czyli Zielonego Goblina. Sam aktor został ostatnio zapytany o swoje zaangażowanie we wspomniany projekt podczas wywiadu dla The Wrap. Willem Dafoe nie był przygotowany na to pytanie i jego odpowiedź jest wymijająca. Fakt jednak, że aktor nie zdementował pogłosek o powrotu do roli Zielonego Goblina, mając ku temu okazję, pozwala sądzić, że plotki mogą okazać się prawdą.

Oto, jak aktor odniósł się do wspomnianej kwestii:

Dzieje się teraz sporo rzeczy. Ja zaś zawsze uważałem, że rozmawiać o filmie należy dopiero wtedy, gdy film ujrzał już światło dzienne - powiedział Willem Dafoe.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach 17 grudnia 2021 roku.