Czy Jessica Jones powróci w MCU? Nowe zdjęcia z Daredevil: Born Again

fot. Disney+ // zrzut ekranu ze zwiastuna z Youtube (kanał: Disney+)

Daredevil: Born Again zbliża się do premiery wielkimi krokami. Do sieci trafiły kolejne zdjęcia z serialu, a na jednym z nich świetnie widać kostium tytułowego bohatera. Nadal w stroju brakuje jednak klasycznego loga DD na klatce piersiowej. Na innych ujęciach widać wspólnie Matt Murdock i Karen Page, a także burmistrza Wilsona Fiska.

Daredevil: Born Again – nowe zdjęcia

Najnowsze ujęcia z serialu opublikował Entertainment Weekly.

Daredevil: Born Again – wypowiedzi Krysten Ritter o potencjalnym powrocie Jessici Jones

Po sieci krążyło wiele plotek o potencjalnym powrocie postaci Jessici Jones w wykonaniu Krysten Ritter w nowym serialu o Daredevilu. Na razie nie mamy na ten temat żadnych potwierdzonych informacji, ale aktorka wypowiedziała się w niedawnym wywiadzie dla portalu ScreenRant. Wygląda na to, że sama nie miałaby nic przeciwko ponownemu wcieleniu się w tą postać.

Nie mogę na razie nic zdradzić, ale kocham ją. Marzenie, zagrać ją kolejny raz.

Dodatkowo temat został również poruszony w wywiadzie dla ComicBook. Dziennikarz przywołał sytuację, kiedy szef działu streamingu, telewizji i animacji Marvel Studios, Brad Winderbaum powiedział, że nie może się doczekać zobaczenia Jessici Jones w MCU. Tutaj również odpowiedź Ritter wydała się być sugestywna.

Brad Winderbaum to powiedział? To ekscytujące to usłyszeć! To nie ten facet, który dzwoni? Dalej, Brad! Zróbmy to. Będę w gotowości.

Daredevil: Born Again – fabuła, data premiery

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Premiera serialu Daredevil: Born Again na Disney+ jest zaplanowana na 4 marca 2025 roku.