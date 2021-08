Spider-Man: Bez drogi do domu - Pajączek będzie mieć magiczne moce. Grafiki to potwierdzają!

fot. The Direct

Spider-Man: Bez drogi do domu jeszcze nie rozpoczął oficjalnej promocji, ale w sieci udało się dotrzeć do grafik promocyjnych związanych z produktami partnerów Marvel Studio i Sony Pictures. Jedna grafika jest tutaj najważniejsza, bo pokazuje Pajączka w czarno-złotym kostiumie i używającego magii najprawdopodobniej nauczonej u Doktora Strange'a w połączeniu ze swoimi mocami. Na innej mamy słowa mówiące, że Spider-Man będzie łączyć naukę z magią. Szczegółów fabularnych nowych zdolności Spider-Mana nie znamy, ale grafiki zdecydowanie daję nowe intrygujące spojrzenie na współpracę Pajączka z magiem MCU.

Grafiki potwierdzają też, że na ekranie zobaczymy trzy kostiumy. Jeden znany nam z poprzednich filmów oraz dwa nowe. Poza czarno-złotym, pojawi się też czerwono-złoty kostium, który możecie zobaczyć w galerii z ponad 20 nowymi grafikami.

Wzbudzają one sporo pytań: z czym będą tak naprawdę walczyć, że Spider-Man potrzebuje takich mocy? W plotkach mówiono o złoczyńcach z alternatywnych światów, ale wygląda na to, że może tu być coś więcej. Do tego z uwagi na motyw multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych trzeba zadać najważniejsze pytanie: czy to jest na pewno Pajączek z naszego uniwersum, czy może jakaś jego alternatywna wersja?

Spider-Man: Bez drogi do domu - grafiki