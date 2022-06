Spider-Man: Bez drogi do domu wróci do kin z nowymi i rozszerzonymi scenami

fot. Sony Pictures Entertainment // Marvel Entertainment

Spider-Man: Bez drogi do domu to trzecia część przygód tytułowego bohatera, którego tożsamość po wydarzeniach z Daleko od domu, została ujawniona. Peter Parker szuka pomocy u Doktora Strange'a, ale czar mogący pomóc młodemu bohaterowi, zostaje zakłócony i dochodzi do wyrwy w multiwersum. Do świata MCU przenikają złoczyńcy, którzy znali tożsamość Parkera z innych uniwersów, które jako widzowie poznaliśmy w dwóch poprzednich filmowych seriach o Spider-Manie.

Produkcja szybko stała się jednym z najlepiej zarabiających tytułów w czasach (post)pandemicznych, mając finalnie na koncie 1,8 mld dolarów. Studio Sony być może rozpocznie jednak marsz po osiągnięcie dwóch miliardów, wypuszczając widowisko do kin na nowo. Z okazji 60-lecia powstania postaci Spider-Mana i 20-lecia pierwszego wysokobudżetowego widowiska o tej postaci, studio chce powrócić ze swoim tytułem do kin w USA i Kanadzie.

Będzie to jednak wersja nazwana More Fun Stuff Version i zawierać będzie wcześniej niewidziane sceny oraz kilka z nich zostanie rozszerzonych. Bilety trafią do sprzedaży 9 sierpnia, a pokazy rozpoczną się 2 września. Z informacji portalu Deadline dowiadujemy się, że film ma wrócić też w innych krajach, ale nie mamy na ten moment informacji na temat powtórkowych seansów w Polsce.

