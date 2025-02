Gwiezdne Wojny jednak bez rewolucji? Szefowa Lucasfilmu nigdzie się nie wybiera

Favreau był odpowiedzialny za rozpoczęcie Kinowego Uniwersum Marvela swoim świetnym Iron Manem. Potem w 2018 roku odpowiadał w głównej mierze za The Mandalorian, czyli najpopularniejszy serial Disney+ jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Od tamtego czasu blisko współpracuje z Davem Filonim nad tą częścią uniwersum. W planach jest kinowy film o przygodach Dina Djarina i Grogu, który miałby reżyserować. Favreau ma duże pokłady doświadczenia, jest fanem serii, ale to osoba zbyt kreatywna, jak na funkcję szefa Lucasfilm. "On nawet nie chce być producentem wykonawczym." - zdradziło jedno ze źródeł THR.