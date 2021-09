Spider-Man - zobacz gameplay ze skasowanej gry na podstawie filmu z Tobeyem Maguirem

fot. Sony

Studio Radical Entertainment swego czasu rozpoczęło prace nad grą towarzyszącą czwartej części filmu o przygodach Spider-Mana z Tobeyem Maguirem w roli głównej i w reżyserii Sama Raimiego. Jak wiemy, ta kinowa produkcja nigdy nie powstała, a co za tym idzie, swojej premiery nie doczekała się też niezatytułowana gra wideo na jej podstawie.

Po latach do sieci trafił jednak materiał wideo, który przedstawia anulowany tytuł na wczesnym etapie prac. Widzimy w nim poruszanie się na pajęczynie oraz potyczki z przeciwnikami. Wyraźnie czuć, że jest to produkcja niedokończona, choć sporo elementów robi całkiem dobre wrażenie - w tym miasto będące miejscem akcji. Prawdopodobnie jest to zasługa tego, że w grze wykorzystano elementy, które wcześniej użyto w Prototype.