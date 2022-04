Spider-Man: No Way Home - fani oskarżają Sony o fałszywy marketing. Na Blu-rayu nie ma usuniętych scen

fot. Sony Pictures Entertainment // Marvel Entertainment

Fani Marvela nie są zadowoleni. A przynajmniej ci, którzy kupili Spider-Man: No Way Home w wersji Blu-ray/4K Ultra HD. Nie podoba im się fakt, że nie zawiera żadnych usuniętych czy rozszerzonych scen, jak obiecano podczas promocji. Brakuje ich zarówno na amerykańskiej, jak i brytyjskiej wersji płyty.

W związku z tym fani Marvela oskarżają Sony o fałszywy marketing. Zamiast usuniętych scen na Blu-rayu Spider-Man: No Way Home pojawił się ponoć film średniometrażowy Spider-Men Unite, co jednak nie jest tym, czego oczekiwała większość kupujących.

Na płycie miały się znaleźć między innymi usunięte sceny zatytułowane: Interrogation Scene Extended, Peter Day at Midtown High, Undercroft Montage, Happy's Very Good Lawyer i The Spidey's Hang Out.

Sony Pictures do tej pory nie skomentowało sprawy. Jednak niektórzy fani spekulują, że Spider-Man: No Way Home ponownie mógłby pojawić się w kinach w rozszerzonej wersji, stąd decyzja o usunięciu dodatkowych scen z Blu-raya. Na razie to jednak tylko teorie.