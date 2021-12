Spider-Man: No Way Home kandydatem do Oscara? Film stał się najwyżej ocenianym filmem wszechczasów

Fot. Materiały prasowe

Spider-Man: No Way Home mimo okoliczności pandemicznych odniósł ogromny sukces. Tytuł zdobył imponujący Wynik Publiczności o wartości 99% w serwisie Rotten Tomatoes, pochodzący od osób, które kupiły bilety do kina. To oznacza, że oficjalnie jest najwyżej ocenianym filmem wszechczasów na stronie, z co najmniej 20,000 zweryfikowanymi ocenami odbiorców. To też czwarty film Marvela, który zdobył A+ na CinemaScore. I wygląda na to, że nowy Pajączek może mieć przed sobą kolejny triumf - nominację do Oscara.

foto. materiał prasowy

Czy nowy Spider-Man sięgnie po Oscara?

Portal The Hollywood Reporter potwierdził, że Sony Pictures zapewni filmowi Spider-Man: No Way Home odpowiednią kampanię, która obejmuje pokazy dla członków Akademii i marketing, mający na celu podbicie jego kandydatury na przyszłoroczne Oscary. Kevin Feige, prezes Marvel Studios, wyraził nadzieję, że członkowie Akademii wezmą pod uwagę artyzm, jaki wiąże się z opowiadaniem historii, która łączy ze sobą szeroki przekrój ludzi na emocjonalnym poziomie.



To dobrze, gdy widownia w kinie wstaje i wiwatuje. To dobrze, gdy ludzie ocierają łzy, myśląc o ostatnich 20 latach chodzenia na pokazy filmowe, a także ile to dla nich znaczyło. To, według mnie, naprawdę dobrze - to coś, po co Akademia została kiedyś założona, by to zauważyć.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Tom Holland uważa filmy Marvela za prawdziwą sztukę

Niestety wiele takich "prestiżowych" ceremonii patrzy z góry na filmy superbohaterskie, czy blockbustery w ogóle. Tom Holland, gwiazda Spider-Man: No Way Home, uważa to za coś nie do przyjęcia.

Pracowałem przy filmach Marvela i tych, które są brane pod uwagę w świecie Oscarów. I jedyną różnicą jest to, że jedne są o wiele droższe od drugich. Ale sposób, w jaki wcielam się w postać, reżyser tworzy fabułę i postacie - to wszystko jest takie samo, tylko na inną skalę. Więc uważam je za prawdziwą sztukę.

Variety w nowym raporcie sprawdzało, ile może zarabiać główna gwiazda nowych filmów o Pajączku. Niektóre źródła sugerują, że Tom Holland może otrzymać ponad ośmiocyfrową wypłatę, jeśli zgodzi się na występy w innych dużych produkcjach. Choć mówi się, że zaczynał od mniej niż 1 miliona dolarów za swoje pierwsze występy w MCU, aktualnie bardzo prawdopodobne jest, że 10 milionów dolarów będzie jego najniższą stawką dla blockbusterów.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze